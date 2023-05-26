HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! İsmail Küçükkaya 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı

Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! İsmail Küçükkaya 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı

26.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci turda Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin nasıl bir davranış sergileyeceği merak ediliyordu. Yapılan açıklamada Memleket Partisi'nin tarafsız kalacağı açıklandı. İsmail Küçükkaya, İnce ile dün görüşen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'Kulaklarım şunu duydu' diyerek İnce'nin kullandığı ifadeyi aktardı.

Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! İsmail Küçükkaya 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı

Türkiye, adım adım ikinci tur seçimlerine gidiyor. Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı kararla Recep Tayyip Erdoğan'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

İNCE TARAFSIZ KALACAĞINI AÇIKLADI

Bu gelişmelerden sonra dün de HDP ve YSP, Kılıçdaroğlu'nu, ilk turda yarıştan çekilen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ise tarafsız kalacağını açıkladı.

645ba71450acca3688fcdeff

İNCE-KARALAR GÖRÜŞMESİNİ AKTARDI

Seçime sayılı günler kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Muharrem İnce arasında geçen diyaloğu aktardı. Küçükkaya, Karalar'dan 'Kulaklarım şunları duydu' diyerek İnce'nin Karalar'a ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyi içinden gelmediğini söylediğini ifade etti.

İşte Küçükkaya'nın açıklamasından satır başları:

"BİLGİ VEREYİM AMA SEN DE KALSIN"

"Dün Zeydan Karalar'ı aradım o ara Muharrem İnce’ye gidiyorlardı. Ondan sonra bilgi veriyim ama sen de kalsın diyerek oradaki diyaloglardan biraz anlattı.

"ÖZDAĞ BENZERİ BİR AÇIKLAMA YAPARSAN..."

Ne oldu Muharrem İnce meselesi deyince ona anlattık, anlattık o da dedi ki ‘Ben hastayım, beni hasta ettiler annem hasta ben hastayım, tansiyon hastası ettiler beni mahvoldum’ demiş. Ondan sonra da Zeydan Başkan da demiş ki ona senin getireceğin oy belki yarımdır, belki fazladır azdır onu geçtim de sen şimdi Ümit Özdağ’ın benzeri bir açıklama yaparsan bu küstürdüğün hayal kırıklığına uğrattığın kitle ile barışabilirsin demiş.

"İÇİMDEN GELMİYOR"

Cümle şu Zeydan Karalar’dan şu kulaklarım duydu; ‘İçimden gelmiyor’ demiş Muharrem İnce. Onu da söyleyeyim tabi tarih herkesi yazacak. Turnusol kağıdı gibi bir dönemdeyiz."

Oğan'ın 'Talebim olmadı' açıklamasına Yavaş'tan dikkat çeken yanıt! Oğan'ın 'Talebim olmadı' açıklamasına Yavaş'tan dikkat çeken yanıt!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan için dikkat çeken ifade!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan için dikkat çeken ifade!
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı!Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar ismail küçükkaya Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Memleket Partisi

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.