Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! İsmail Küçükkaya 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı

Türkiye, adım adım ikinci tur seçimlerine gidiyor. Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı kararla Recep Tayyip Erdoğan'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

İNCE TARAFSIZ KALACAĞINI AÇIKLADI

Bu gelişmelerden sonra dün de HDP ve YSP, Kılıçdaroğlu'nu, ilk turda yarıştan çekilen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ise tarafsız kalacağını açıkladı.

İNCE-KARALAR GÖRÜŞMESİNİ AKTARDI

Seçime sayılı günler kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Muharrem İnce arasında geçen diyaloğu aktardı. Küçükkaya, Karalar'dan 'Kulaklarım şunları duydu' diyerek İnce'nin Karalar'a ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyi içinden gelmediğini söylediğini ifade etti.

İşte Küçükkaya'nın açıklamasından satır başları:

"BİLGİ VEREYİM AMA SEN DE KALSIN"

"Dün Zeydan Karalar'ı aradım o ara Muharrem İnce’ye gidiyorlardı. Ondan sonra bilgi veriyim ama sen de kalsın diyerek oradaki diyaloglardan biraz anlattı.

"ÖZDAĞ BENZERİ BİR AÇIKLAMA YAPARSAN..."

Ne oldu Muharrem İnce meselesi deyince ona anlattık, anlattık o da dedi ki ‘Ben hastayım, beni hasta ettiler annem hasta ben hastayım, tansiyon hastası ettiler beni mahvoldum’ demiş. Ondan sonra da Zeydan Başkan da demiş ki ona senin getireceğin oy belki yarımdır, belki fazladır azdır onu geçtim de sen şimdi Ümit Özdağ’ın benzeri bir açıklama yaparsan bu küstürdüğün hayal kırıklığına uğrattığın kitle ile barışabilirsin demiş.

"İÇİMDEN GELMİYOR"

Cümle şu Zeydan Karalar’dan şu kulaklarım duydu; ‘İçimden gelmiyor’ demiş Muharrem İnce. Onu da söyleyeyim tabi tarih herkesi yazacak. Turnusol kağıdı gibi bir dönemdeyiz."