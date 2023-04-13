Muharrem İnce'nin seçim tahmini gündem oldu! Canan Kaftancıoğlu 'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde...

14 Mayıs seçimlerine bir ay gibi bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Tv100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılan İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili gündem yaratan bir iddiada bulundu.

MUHARREM İNCE: "SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI"

"Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok" diyen İnce, "Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum" ifadesini kullandı.

İnce, "İttifak diye bir şey yok artık. Bu iş bitti, imzalar toplanmış, kampanyamızı yapıyoruz, ben geziyorum. İkinci tura ben kalacağım diyorum, kalamazsam o zaman konuşuruz" diye konuştu.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN JET YANIT: "BİZZAT TANIĞIYIM"

İnce'nin bu çıkışı gündem yaratırken, CHP'den jet yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak İnce için "Hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle;

"Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir… Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım.

Seçim 1 turda bitebilir ve göreceksiniz hep birlikte bitireceğiz. İnanalım ve çalışalım yeter"



