Gençlere sosyalleşmesi için ayda 490 dolar harçlık! Güney Kore'nin kararı gündem oldu, Mansur Yavaş paylaştı

Güney Kore'de gençler için aldığı yeni karar tüm dünyada gündem oldu. Kore hükümeti pandeminin etkileri nedeniyle gençlerin 'asosyal' olduğuna dikkat çekerek yeni adımları peş peşe attı. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, gençlerin sosyalleşmesi için bütçe ayırdı.

GENÇLERE SOSYALLEŞMELERİ İÇİN AYDA 490 DOLAR HARÇLIK

Alınan karara göre belirlenen şartları sağlayan gençlere bazı ayrıcalıklar ve yaşam masraflarını karşılamaları için ayda 490 dolar (9500 TL) harçlık da verilecek.

MANSUR YAVAŞ RETWEET'LEDİ GÜNDEM OLDU

Gençlere sosyalleşmeleri için harçlık verilme kararına Türkiye'de de sosyal medyanın gündemine girerken, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın söz konusu haberi retweet ettiği görüldü.

Yavaş'ın paylaşımının altına kısa sürede onlarca yorum geldi.