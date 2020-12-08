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Muhittin Böcek görevinin başına geçti

08.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Muhittin Böcek görevinin başına geçti

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.

GÖREVİNİN BAŞINA GEÇTİ

Tedavisi evinde devam eden Başkan Böcek, bugün saat 14.45 sıralarında makam aracıyla Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevinin başına geçti. Yaklaşık 4 ay sonra belediyeye gelen Başkan Böcek'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle herhangi bir karşılama töreni düzenlenmedi. Belediye girişinde aracından çevredekilere el sallayan Böcek, “Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA


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