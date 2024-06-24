Muhtar, akrabası olan azasını öldürdü! Boşanma aşamasındaki eşiyle ilişki iddiası...

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası M.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi H.Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti. Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. M.Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan'ı arasında tartışma çıktı.

8 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında M.Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan Arslan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Arslan, yaşamını yitirdi.

MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





