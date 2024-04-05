Muhtar olamadı, fenomen oldu! Şiir yazıp isyan etti, sosyal medya yıkıldı: 'Sanki rakiplerim uzay bilimci...'

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri’nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti.

Köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını ifade eden Aydın Battal, "Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim" dedi.

Battal sitemini, şu dizelerden oluşan şiiriyle dile getirdi;

"Kucağımda oturdu kakıç kaktı.

Akrabam istemedi ilk önce beni.

Yüzüme karşı sigara yaktı.

Dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni.

Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum.

Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum.

Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Çekil dediler bu yarışta kimin var.

Kime içirecek çayın suyun var.

Akılları kesse beni köyden de kovarlar.

Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni.

Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz.

Devlet deyip daireye varamaz.

Enayi dediler, sağını solunu bulamaz.

Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci."

BAKAN KOCA'YA DA ŞİİR YAZMIŞTI

Aydın Battal’ın videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Battal, koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazmasıyla sosyal medyada ünlenmişti.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





