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Muhtemelen NASA bile bu kadarını beklemiyordu! Artemis I'in karşısına bu kez Nicole Kasırgası engeli çıktı: Gerçekten nazar değmiş olabilir

09.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu durmadan erteleniyor. Bu açıdan "nazar değdi" yorumlarına yol açan görev, Nicole Kasırgası nedeniyle yine ertelendi. Roketin ilk olarak ağustosta fırlatılması planlanıyordu ancak inanılması oldukça zor bir durum ortaya çıktı. Muhtemelen NASA bile bu kadar erteleme yaşanmasını beklemiyordu. Yeni roket, eğer fırlatılabilrse NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak.

Muhtemelen NASA bile bu kadarını beklemiyordu! Artemis I'in karşısına bu kez Nicole Kasırgası engeli çıktı: Gerçekten nazar değmiş olabilir

29 Ağustos'ta denediler olmadı... 3 Eylül'de bir kez daha denediler, yine olmadı... Sonra engel üstüne engel çıktı. NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu bir türlü gerçekleşemedi. Misyon, bu kez Nicole Kasırgası nedeniyle yine ertelendi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) dün Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verildi.

İLK PLAN AĞUSTOS'TU AMA...

İlk olarak ağustosta fırlatılması planlanan ancak fırtınalı hava şartları ve yıldırım nedeniyle ertelenen NASA'nın SLS-Orion uzay aracı "Artemis I" mega roketinin üçüncü denemesi de tropikal fırtına nedeniyle ertelendi.

Artemis1

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NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.

NASA'NIN İKİNCİ DENEMESİ

Fırlatma, ağustosta teknik sıkıntılardan, eylülde ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı. Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak. (AA)


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