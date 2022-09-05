Artemis 1'e nazar değdi! İki kez ertelenen tarihi görevde tüm planlar alt üst oldu

NASA Artemis 1 görevinde şok üstüne şok yaşadı... Ajans, 25 Ağustos'ta Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatmayı planlıyordu. Fakat tarihi fırlatma, yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle ertelendi. NASA, 3 Eylül'de SLS'yi uzaya fırlatmayı bir kez daha deneyeceğini duyurdu. Herkes 3 Eylül'e odaklandı ancak bu kez büyük bir yakıt sızıntısı nedeniyle 3 Eylül'de de tarihi fırlatma gerçekleşemedi. Üst üste yaşanan sorunlar, NASA'nın Artemis I planlarını bozdu.

YENİ FIRLATMA YOK

NASA, önümüzdeki günlerde Uzay Fırlatma Sistemini yeniden fırlatmaya çalışmayacağını duyurdu. Muhtemelen birkaç haftalık bir gecikme yaşanacak. NASA Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarına bakarsak, bir sonraki fırlatma girişimi büyük olasılıkla ekim ayında olabilir.

NASA mühendisleri ise, yakıt doldurma sisteminin rokete sıvı hidrojen yakıtı göndermeye yardımcı olan ve yakıt doldurduktan sonra roketten hızla ayrılabilen bir parçasına odaklanmış durumda.

ARTEMİS 1 PROGRAMIYLA AY'A YOLCULUK

Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor. NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

