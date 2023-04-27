Müjdeyi Mark Zuckerberg verdi! İşte WhatsApp'ın çok konuşulacak yeni özelliği...

WhatsApp'ın yeni özellikleri merak ediliyor. Mesajlaşma uygulaması bu kez ise bir süredir geleceği konuşulan bir özellik ile gündemde... WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise bu konudaki müjdeyi "Bugünden itibaren yapabilirsiniz" diyerek verdi.

TechCrunch'ın haberine göre, WhatsApp nihayet çoklu cihaz desteğini kullanıma sunuyor. Mark Zuckerberg, özelliğin kullanıma sunulduğunu Facebook ve Instagram üzerinden duyurdu.

Zuckerberg, dün yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren, aynı WhatsApp hesabına en fazla dört farklı telefondan giriş yapabilirsiniz" dedi.

WhatsApp, bu özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi.

Şimdiye kadar kullanıcılar bir WhatsApp hesabını yalnızca bir telefonda ve birden fazla masaüstü cihazda kullanabiliyordu.

BÖYLECE CİHAZ KAPALI OLSA BİLE...

Yeni uygulamayla birlikte, kullanıcıların mesajları diğer telefonlar da dahil olmak üzere cihazlar arasında senkronize edilecek. Böylece bir cihaz kapalı olsa bile kullanıcılar uygulamaya diğer cihazlardan erişebilecekler.

2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın şimdiye kadar çoklu telefon desteği yoktu. Bunun nedeni, sohbetler ve aramalar için uçtan uca tam şifreleme desteği olmasıydı.

