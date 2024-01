Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı! 'Metrobüs Silivri'ye kadar uzanacak' dedi deprem tehlikesine dikkat çekti, emeklilere her ay 2.500 TL

Seçimlerin en çok merak edilen kenti İstanbul için adaylar çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum'u çıkardı. Öte yandan İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu duyururken Zafer Partisi de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'yla yarışa dahil oldu.

Murat Kurum İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' programında yeni projelerini tanıttı.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Birbirinden kıymetli misafirlerimiz. Değerli yol arkadaşlarım, aziz İstanbulumuzun güzel insanları, bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, İstanbul hepimizin diyerek bize destek veren tüm kardeşlerimize en derin sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.

Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek büyük adımları konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul Zamanı' diyeceğiz İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu için heyecanla bir araya geldik. İstanbul vizyonu halkın vizyonudur. Ben hepinize bu şehri İstanbul'da yeniden dirilişi başlatacak olan Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'na hoşgeldiniz diyorum.

İnsanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yaklaşımının adı 'Siztem İstanbul'. Merkezinde sadece siz varsınız.

TRAFİKTE 288 SAAT KAYBEDİLİYOR

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran yüzde 90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

"İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL PROJESİ YAPIYORUZ"

İstanbul’da ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Biz 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. Önceliğimiz İstanbul’u trafik çilesine mahkum etmemektir. İlk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda son bulacaktır. İstanbul'da iki yakaya 2 tünel projesi yapıyoruz. Yenisahra- Bostancı etabında tüneller süratle bitecek.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK

151 adat kavşak düzenleme projemizi hemen hayata geçireceğiz. Mahmut Bey kavşağı gibi trafik yoğunluğu oluşturan tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız. Trafik akışı kesintisiz hale gelecek. İstanbul trafiği bu manada rahatlayacak. İstanbul'un trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu projelerle kent içi trafiğinde bulunan ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız.

SİLİVRİ'YE METROBÜS

Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.

İSPARK'TA İNDİRİM

Sokaklarımızı otopark olmaktan kurtaracağız. İlk 5 yılda, üstü park, altı otopark olan tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Bu otoparklarımız deprem sırasında da toplanma alanı olarak faaliyet göstereceğiz. İSPARK aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Biz göreve gelir gelmez evinin önüne park eden araçlardan gece gündüz hiçbir şekilde para almayacağız. İSPARK otopark ücretlerine tam yüzde 25 indirim yapacağız.

DENİZ ULAŞIMININ PAYI 2 KAT ARTACAK

İstanbul trafiğini rahatlatmak için deniz ulaşımının payı 2 kat artacak.

3 yeni hat;

İstinye Yenikapı arabalı vapuru

Çubuklu Yenikapı arabalı vapuru

Çengelköy Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek.

BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU İKİ KATINA ÇIKARTILACAK

İstanbul’u egzozdan olabildiğince arındırmak ve modern mobiliteye katkı sağlamak için elektrikli araç şarj istasyonları artırılacak. Yayaların merkeze alındığı, bütünleşik ulaşım sistemleriyle arabasız bir hayata geri dönüşün temelleri atılacak.

Akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek. Yeni nesil mobilite ve akıllı ulaşımı teşvik etmek için de; bisiklet cazip ulaşım aracı haline getirilecek. Bisiklet yolu uzunluğu 2029 yılına kadar iki katına çıkartılıp 1000 kilometreye, 2034 yılına kadar ise 1500 kilometreye ulaştırılacak. Bisiklet parklarının sayıları artırılacak, nitelikleri geliştirilecek.

Yeni ve kullanışlı scooter park alanları kurulacak, paylaşımlı bisiklet yaygınlaştırılarak kullanımını teşvik edecek adımlar atılacak.

"DEPREM, MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür.

Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; Afetlere dirençli bir İstanbul vaad ediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

2019 yerel seçimlerinden önce; “deprem seferberliği ilan ediyoruz” denmişti. “İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız” denmişti. “Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz” hedefi konulmuştu. “15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz” vaadi verilmişti.

Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5’ini bile yapamamaktır.

Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler. Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.

5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

YARISI BİZDEN KAMPNAYASI

Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI

100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek. Evler 18 ayda teslim edilecek.

Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak.

Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 250 BİN KONUT

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

‘Sosyalİstanbul’ konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.

650 BİN KONUTUN TAMAMI YATAY MİMARİ

650 bin konutun tamamı zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde; yatay mimariyle tasarlanacak. Geniş sosyal donatılarıyla, sürdürülebilir, dirençli, keyifle ve konforla, yeşil içinde yaşanabilir kentsel dönüşüm sağlanacak.

39 İLÇEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ

İstanbulluların dönüşüm kapsamında her türlü sorusunu hızla cevaplamak için; 39 ilçenin tamamına ‘Yaşanabilirİstanbul Dönüşüm Ofisleri’ kurulacak. Bu ofisler aracılığıyla özellikle kadınlar ve gençler için yeni istihdam alanları oluşturulacak.

AFETLERE DİRENÇLİ İSTANBUL

Afet yönetimi süreçlerinin tümü, İstanbul’un her sokağının, her binasının görülebildiği “İstanbul Dijital İkizi” ile entegre edilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak;

• Bu yönetim merkezi afet halinde; vatandaşların barınabileceği ve tahliye edileceği ana üs olacak.

• Bu merkezde tam donanımlı bir hastane kompleksi yer alacak.

• Her türlü yardım ve tıbbi malzemenin lojistiği için hava, kara ve deniz yollarına bağlantısı olacak.

• Buraya modern sosyal donatı alanları da kurulacak. Bu sosyal donatı alanları normal zamanlarda İstanbulluların sevdikleriyle dinlendiği, eğlendiği, nefes aldığı bir mekan olacak.

Afet zamanlarında yüzbinlerce vatandaşımızı ağırlayacak geçici yaşam alanı olarak hizmet verecek.

AFET DURUMUNDA KULLANILACAK 6 YENİ LOJİSTİK MERKEZİ

Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1’den 7’ye çıkarılacak. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Alibeyköy, Yenikapı ve Maltepe’de 6 yeni lojistik destek merkezi yapılacak.

Afet durumunda; İstanbul’un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı kesintisiz olarak buradan sağlanacak.

9 NOKTADA YENİ AFET MÜDAHALE MERKEZİ

Afet durumları için 9 noktada itfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına sahip 9 adet Afet Müdahale Merkezi kurulacak.

39 ilçenin 964 mahallesinde uygun yeşil alanlara alt ve üst yapıları hazır sadece afet anında değil her zaman kullanılabilecek yaşam alanları kurulacak.

• Bu merkezler normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak en başta kadınlara ve gençlere hizmet verecek.

• Afet anında hemen dönüştürülecek ve mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle milyonlarca İstanbulluya kucak açacak.

50 YENİ İTFAİYE İSTASYONU, 204 YENİ İTFAİYE ARACI

Afet müdahale kapasitesi 50 yeni itfaiye istasyonuyla, 204 yeni itfaiye aracıyla, yangın söndürme helikopteriyle, yangın söndürme ve ambulans görevi yapacak deniz itfaiye araçlarıyla güçlendirilecek.

AFET FARKINDALIK AKADEMİSİ

Afet eğitim merkezi açarak gönüllü afet timlerinin sayısı artırılacak. Timlerin ekipmanları sürekli olarak yenilenecek.

2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ

İstanbul’un mevcut 2 acil durum hastanesine ek olarak biri Arnavutköy’de diğeri Pendik’te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi yapılacak.

8 HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZİ

Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda hasta yakınlarının faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezi kurulacak.

Haksız yere işten çıkarılan emekçiler geri alınacak.

KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL’U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE

İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.

İLKOKUL ÇOCUKLARINA BESLENME DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK DESTEĞİ

Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak.

GENÇLERİN YÜZDE 40 İNDİRİM

Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50’ye kadar indirim sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

“İlk İşim” kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS

‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, “ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.” diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.

EVLENECEKLERE 50 BİN TL YARDIM

Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız. Bu şehir endişe değil mutluluk verecek. İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. Gençlerimizin istihdama katkı sunmasını istiyoruz.

EMEKLİLERE 2.500 LİRA DESTEK

İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız.

TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.

İSTANBUL’UN SU SORUNU KALMAYACAK

Dünyanın tüm yaşanabilir şehirlerinde su her vatandaşın doğal hakkı. İstanbul’da herkesin sağlıklı su içmesi sağlanacak.

Hedef şehrin su kapasitesini yüzde 21 artırmak olacak.

Bu kapsamda;

6 yeni içme suyu barajı,

64 yeni su deposu

27 içme suyu terfi istasyonu

700 km isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak.

YENİ ARITMA TESİSİ

İstanbul’un mavi gelinliği Marmara Denizi’nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.

İlk temel Silahtarağa’da atılacak. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi açılacak ve mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.

SIFIR ATIK HEDEFİNE ULAŞAN İLK METROPOL

Sıfır atık hedefi için:

Her ilçede atık geri kazanım merkezleri kurulacak

Yenilenebilir Enerji Yatırımları: HES, RES, GES, 2 tane 3’er bin tonluk katı atık yakma tesisi kurulacak.

Atıktan enerji kazanmamızı sağlayacak olan 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hayata geçirilecek.

İstanbul sıfır atık hedefine ilk ulaşan metropol olacak.