Murat Kurum, o görüntüleri hatırlattı İmamoğlu'na çağrı yaptı: "Ben olsam emin olun istifa ederim"

Yerel seçim çalışmalarına hıuz veren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu istifaya davet etti.

KURUM: "BEN OLSAM İSTİFA EDERİM"

Metro ve metrobüs duraklarında bir eziyet yaşandığını belirten Kurum, "Ben olsam emin olsun istifa ederim" diye konuştu.

"GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Maske düştü. Sürekli aynı dilden, sürekli algı, bahane. Artık İstanbul yoruldu, sıkıldı, bunaldı. Bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. İşte metro, metrobüs duraklarındaki kuyrukları görüyoruz. Bunlar film değil, korku filmi. Ben o eziyeti görsem ben olsam emin olsun istifa ederim. Kendisini bırakın 5 yıl yeni dönemde İstanbul'da görmeyi, görevinden istifa etmesini bekliyoruz."

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