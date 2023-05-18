Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu! ‘Dostluğumuz var’ diyerek duyurdu…

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile birlikte Türkiye tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oylamasına gidiyor. Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışa giren Sinan Oğan’ın da aldığı oy oranı bakımında vereceği karar herkesin merak konusu oldu. Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceğini duyurması Türkiye siyaseti açısında kritik öneme sahip olmaya devam ederken dikkat çeken bir yorum da CHP listelerinden Erzincan’da milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’den geldi.

Sinan Oğan ile bir dostluğu olduğunu belirten Sarıgül, “Sinan Oğan ile Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda görüşleri örtüşüyor. Ben Sinan Oğan’ın yakaladığı bu önemli, bu değerli olan başarısını iyi bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

‘Sinan Oğan’a bir çağrınız olur mu?’ sorusuna Sözcü TV'de katıldığı bir programda yanıt veren Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sinan Oğan ile bir dostluğumuz var. Son bir yılda 5-6 kez kendisi ile sohbet etme imkanım oldu. Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunları üzerine gerçekten çok önemli bir görüş alışverişimiz oldu. O görüş alışverişimize geçmiş dönem bakanlarımızdan birçok önemli isim de katıldı ve çok önemli katkıları oldu.

Hayat şöyle bir şey; hayat bazen sizi üzer, bazen yorar, bazen sizi duygulandırır. Bazen sizi de Mustafa Sarıgül gibi Şişli gibi bir yerde uzunca yıllar siyaset yapmışınız. Hayat sizi Erzincan’a getirir. Hayat sizi 32 yıl sonra da tekrar parlamentoya taşır. Türkiye’nin en genç vekili olarak seçilmiştim. Şimdi 32 yıl sonra tekrar parlamentoda olacağım. Sinan Oğan çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir devlet adamı özelliklerine sahip ve gerçekten de önemli bir başarı elde etti.

Benim Sinan Oğan başkanımızdan cumhurbaşkanı adayımızdan ricam hissi davranmasın. Kendine yakışan kararı vereceğine ben inanıyorum. Benim önsezim, vicdanım, merhamet duygularım Sinan Oğan’ın iyi bir karar vereceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme konusunda da eğiliminin yüksek olduğunu görüyorum. Birkaç konuda Kılıçdaroğlu ile farklı görüşleri var ama geneline baktığımız zamanda Atatürk milliyetçiliği konusunda Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler konusunda da özellikle ekonominin düzlüğe çıkması, ekonomik milliyetçilik konusunda devletimizin yönetilmesinde liyakat konusunda da Sinan Oğan ile Kılıçdaroğlu’nun görüşleri çok örtüşüyor.

Ben Sinan Oğan’ın yakaladığı bu önemli, bu değerli olan başarısını iyi bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bunu kendisi ile konuşarak değil, bir bilgiye dayanarak değil ama bunu Sinan Bey’i tanıyan, bir seveni olarak da benim duygularım bunu ifade ediyor."



