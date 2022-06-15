Mutlaka uygulayın! Tamamen doğal yöntemlerle ter kokunuza son verebilirsiniz

Rahatsız edici kokulardan olan ter kokusunu çözmek için bir sürü ürün bulunuyor. Ancak bu ürünlerin birçoğu istenilen etkiyi veremiyor. Özellikle yaz aylarında artan ter kokusunu çözmek adına doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Evde uygulayacağınız bu yöntemler ile ter kokusu nedeniyle utanmanıza gerek kalmayacak. Bu yöntemleri uygularken cildinizde yanma veya tahriş görürseniz uygulamaya devam etmeyiniz.
LİMON SUYU
Malzemeler
Yapılışı
- Bir miktar limon suyu ve karbonatı bir kapta güzelce karıştırın.
- Duş öncesi koltuk altınıza karışımı sürerek bir süre bekleyin.
- Duş alırken koltuk altınızı güzelce temizleyin.
ALOE VERA JELİ
Malzemeler
- Bir miktar aloe vera jeli
Yapılışı
- Bir aloe vera dalını ortasından dikey biçimde keserek bir kaşık yardımıyla jel kısmını alın.
- Jel yapıdaki aloe verayı koltuk altınıza sürün. Daha iyi sonuç elde etmek için gece yatmadan önce sürebilirsiniz.
TUZLU SU VE BEBEK PUDRASI
Malzemeler
- 1 kâse sıcak su
- 2 çay kaşığı tuz
- Bebek pudrası
Yapılışı
- Bir kâse sıcak suya 2 çay kaşığı tuzu ekleyerek güzelce karıştırın.
- Karışımı koltuk altınıza bir pamuk yardımıyla sürerek kompres yapın.
- Kuruduktan sonra bir miktar bebek pudrasını alıp koltuk altınıza sürün.
BİBERİYE KÜRÜ
Malzemeler
- Yarım fincan kurutulmuş biberiye yaprağı
- 4 bardak sıcak su
Yapılışı
- Biberiye yapraklarını sıcak suyun içine atarak bir süre demlenmeye bırakın.
- Süzdüğünüz karışım ılık hâle gelince duşta genital bölgeniz hariç terleyen yerlerinize sürün.
- Eğer cildinizde tahriş olma durumu oluşursa uygulamayı mutlaka sonlandırın.
SİRKELİ SU
Malzemeler
- Bir miktar sirke
- Pamuk
- Su
Yapılışı
- Duşta pamuğa bir miktar sirke dökerek koltuk altlarınızı silin.
- 2-3 dakika bekledikten sonra koltuk altlarınızı durulayın ve duş alın.
- Duş sonrası deodorant kullanmayın. Eğer tıraş olduysanız cildinize sirke uygulamayın.
- Yemeklerden önce içme suyunuza 2 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Böylece vücudunuzun pH dengesini sağlayabilirsiniz.
KIYAFET SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN
Bahar ve yaz aylarında her ne kadar daha havadar ve ince kıyafetler giyilse de seçilen kıyafetin kumaş türü terlemenizi etkiler. Sürekli hareket halindeyken giyilen dar kıyafetler ve sentetik kumaşlar, terlemenizi arttırabilir. Pamuklu kıyafetler ise cildinizin hava almasını sağlayarak terlemenizi azaltır.
BESLENMENİZE DİKKAT EDİN
Günlük beslenmenizde tükettiğiniz gıdalar, metabolizma faaliyetlerinizi etkiler. Kükürt barındıran gıdalar tüketmek, terinizin kötü kokmasına sebep olur. Bu yüzden lahana, soğan, sarımsak ve brokoli tüketirken dikkatli olmalısınız. Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesi, vücudun ısısını arttırdığı için terlemeye neden olur. Son olarak fazla kafein tüketimi, koltuk altı ve avuç içindeki ter bezlerini uyararak terlemeye yol açar. Bu nedenle baharatlı yiyecekler ve kafein tüketimini sıcak havalarda azaltarak terlemeye karşı önlem alabilirsiniz.
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