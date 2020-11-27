Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!

Hatta öyle ki çiftler birbirleriyle bile konuşamıyor.
Evli çiftlerin cinsel uyumu aile kavramının temel taşlarındandır. Bu uyum, peşinde huzurlu bir aile ortamını getirir.
Mutlu bir evlilik eşlerin duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan yakın olmalarını sağlar ve buna karşın mutsuz ve uyumsuz bir evlilik ise eşlerin yaşamlarını birçok açıdan olumsuz etkiler. Kadınların bir kısmının evlilikte mutsuz olduğu konulardan biri ise cinsel tatminsizlik.
Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam kongresinde Arş. Gör.Ayşe Deliktaş Demirci ve Prof. Dr. Kamile Kabukçuoğlu’nun araştırmalarında; evlilik uyumunun düşük olması, cinsel doyumu da azalttığını göstermiştir.
Peki kadınlar tatmin olmadığında neler yapıyor ?
Araştırmalara göre; kadınların %53’ü doyuma ulaşmış taklidi yapıyor. Bu taklidin esas sebebi eşini mutlu etmek, iyi hissettirmek olsa da aslında kişi sosyal hayatında bu tatminsizlikten dolayı bazı sorunlar yaşayabiliyor.
Evlilik hayatları güzel giden ve mutlu bir hayatı olan kadınlar zamanla cinsel ilişkiden tatmin olmadıklarını anlayabiliyor. Bu onların hayatında sorun haline gelip, içerlerinde çelişkiler yaşayarak bu gerginliği eşlerine yansıtabiliyorlar. Bu noktada günden güne eşleri tarafından beğenilmediklerini ve başarısız olduklarını düşünmeye başlıyorlar ama konu hakkında konuşmak istemedikleri için farklı konulara odaklanarak, bu sorunu arka plana atıyorlar. İçten içe gerginlik devam ettiği için de normal şartlarda sorum teşkil etmeyecek konular, bir konu haline gelip, tartışmalar başlıyor. Akşamları aynı odada yatmak bile ileri durumlarda zor gelmeye başlıyor ve bu gerginlik çığ gibi büyüyerek içinden çıkılmaz bir noktaya ulaşıyor.
Eşler bir hayat paylaşırken, cinsellik hakkında konuşmamaları, kadınların çekingenliğinden sebep olsa da bu durum aslında eşlerini de mutsuz ediyor. Sadece eşim mutlu olsun bakış açısıyla bakmayın, sen gerçekten mutlu olduğunda eşini zaten mutlu edersin.
Yapılan araştırmalara göre bazı kadınlar cinsel tatmin olmama konusunu sorun etmediğini fakat partnerleri tarafından bu sorun edildiğinde bir baskı hissettiğini ve bunu başarı meselesi haline getirdiğini dile getirmiştir.
Bu kadınların başarısızlığı değil, biraz çekingenlik biraz bilgisizlik belki de kendini ikinci plana atmadan kaynaklanıyor.
Ama bu konuşulması gereken bir konu. Belki sosyal hayatınızı etkilediğinin farkında değilsiniz fakat hayatımızda yaşadığımız, başarısız hissettiğimiz ya da mutsuz sonuçlanan her şey farklı bir konuda kendini ortaya çıkarır. Özellikle ikili ilişkilerde bu sorun olunca etkisi tüm hayatınıza daha büyük yansıyor.
Yine bir başka araştırmada katılımcıların cinsel doyumu, beden imajı ve kendi arasında bir ilişki olduğuna değinmiştir. Bu doyumu yaşamayınca kadınlar kendilerini beğenmeme, yetersiz bulma, güveni kırılma ve eşinden cinsel soğuma yaşamaya başlar.
Özgüveni kırılan ve kendini beğenmemeye başlayan kadın, aile içinde kıskançlık, soğuk davranma gibi tavırlar sergiliyor. Daha sonrasında soğuk davranılan eş, konuya hakim olamadığı için karşı tepkiler vermeye başlıyor.
Bir çok şeye koştururken böyle bir konuda kendinizi ikinci plana atmayın, hayatınızın geneline, aile yaşantınıza bunları yansıtmayın.
Romantik ve tutkulu yönünüzü ön plana çıkarın..
Özgüveninizi kırmayın!
Kendinizi her halinizle beğenin. Sadece bilinçlenin. Neden tatmin olmadığınızı ve nasıl olabileceğinizi bulun, bunu partnerinizle konuşun. Bu da sizin önünüzde ki en büyük engeli aşmanızı sağlayacaktır.