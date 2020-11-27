Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!

Hatta öyle ki çiftler birbirleriyle bile konuşamıyor.

Evli çiftlerin cinsel uyumu aile kavramının temel taşlarındandır. Bu uyum, peşinde huzurlu bir aile ortamını getirir.

Mutlu bir evlilik eşlerin duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan yakın olmalarını sağlar ve buna karşın mutsuz ve uyumsuz bir evlilik ise eşlerin yaşamlarını birçok açıdan olumsuz etkiler. Kadınların bir kısmının evlilikte mutsuz olduğu konulardan biri ise cinsel tatminsizlik.

Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam kongresinde Arş. Gör.Ayşe Deliktaş Demirci ve Prof. Dr. Kamile Kabukçuoğlu’nun araştırmalarında; evlilik uyumunun düşük olması, cinsel doyumu da azalttığını göstermiştir.

Peki kadınlar tatmin olmadığında neler yapıyor ?

Araştırmalara göre; kadınların %53’ü doyuma ulaşmış taklidi yapıyor. Bu taklidin esas sebebi eşini mutlu etmek, iyi hissettirmek olsa da aslında kişi sosyal hayatında bu tatminsizlikten dolayı bazı sorunlar yaşayabiliyor.

Evlilik hayatları güzel giden ve mutlu bir hayatı olan kadınlar zamanla cinsel ilişkiden tatmin olmadıklarını anlayabiliyor. Bu onların hayatında sorun haline gelip, içerlerinde çelişkiler yaşayarak bu gerginliği eşlerine yansıtabiliyorlar. Bu noktada günden güne eşleri tarafından beğenilmediklerini ve başarısız olduklarını düşünmeye başlıyorlar ama konu hakkında konuşmak istemedikleri için farklı konulara odaklanarak, bu sorunu arka plana atıyorlar. İçten içe gerginlik devam ettiği için de normal şartlarda sorum teşkil etmeyecek konular, bir konu haline gelip, tartışmalar başlıyor. Akşamları aynı odada yatmak bile ileri durumlarda zor gelmeye başlıyor ve bu gerginlik çığ gibi büyüyerek içinden çıkılmaz bir noktaya ulaşıyor.