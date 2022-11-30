Mynet Kadın takipçilerimizin kokusundan asla vazgeçemediği favori parfümleri

Takipçilerimizin fikirlerine değer veriyoruz. Bu nedenle zaman zaman Mynet Kadın Instagram sayfamızdaki takipçilerimize kullanıp memnun kaldıkları ürünleri soruyoruz. Bu kez de ilk andan beri kokusunu hafızalarından silemedikleri, en favori parfümlerini sorduk. Gelen yanıtları tek tek inceledik ve en çok yorum alan 9 parfümü sizin için derledik. İşte Mynet Kadın takipçilerimizin kokusunu asla unutmadığı birbirinden güzel o parfümler!

1. Chanel Coco - Mademoiselle

Kullanıcı yorumları:

"Parfümü eşim için aldım, çok seviyor. Eşinize iyi bir hediye vermek, onu mutlu etmek istiyorsanız bu ürünü satın alın."

"Yıllardır kullandığım koku, vazgeçemiyorum. Böyle güzel bir koku olamaz."

2. Lancome - La Vie Est Belle

Kullanıcı yorumları:

"Koridor etkisi kokusu var, uzaktan bile insanlar parfüm kokusunu alıp soranlar oluyor."

"Vazgeçemediğim bir koku çok kalıcı kesinlikle tavsiye ediyorum."

3. Yves Saint Laurent - Black Opium

Kullanıcı yorumları:

"Duştan sonra bile kalıyor kokusu."

"Kokusu tam kışlık, çok güzel."

4. Giorgio Armani - Si

Kullanıcı yorumları:

"Efsane koku Si. Hiç pişman olmayacağınız ürün. Fiyatı yüksek ama bu kokuya değer."

"Tavsiye üzere aldım, öğlen bileğime sıktım gece hala kokusu vardı."

5. Christian Dior - Jadore

Kullanıcı yorumları:

"Eşime aldım, bayıldı. Kesinlikle budur."

"Müthiş koku, müthiş kalıcılık."

6. Jean Paul Gaultier - Scandal

Kullanıcı yorumları:

"Çok memnunum, aşığım bu kokuya. Tek fıs yetiyor, yoğun bir parfüm."

"Harika bir parfüm, harika."

7. Lancome - Idole

Kullanıcı yorumları:

"Daha önce de kullanmıştım. Gerçekten harika kokuyor, yolda durdurup 'Ne kullanıyorsunuz?' diye soranlar oluyor. O derece. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

"Tam bir kış kokusu. Hafif şekerli ve iddialı. Ama kalıcılığı çok çok iyi."

8. Victoria's Secret - Bombshell

Kullanıcı yorumları:

"Bayıldım, mükemmel."

"Güzel hoş ve hafif bir koku. Bunaltmıyor."

9. Burberry - Classic

Kullanıcı yorumları: