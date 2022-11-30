Mynet Kadın takipçilerimizin kokusundan asla vazgeçemediği favori parfümleri

Takipçilerimizin fikirlerine değer veriyoruz. Bu nedenle zaman zaman Mynet Kadın Instagram sayfamızdaki takipçilerimize kullanıp memnun kaldıkları ürünleri soruyoruz. Bu kez de ilk andan beri kokusunu hafızalarından silemedikleri, en favori parfümlerini sorduk. Gelen yanıtları tek tek inceledik ve en çok yorum alan 9 parfümü sizin için derledik. İşte Mynet Kadın takipçilerimizin kokusunu asla unutmadığı birbirinden güzel o parfümler!
Kullanıcı yorumları:
"Parfümü eşim için aldım, çok seviyor. Eşinize iyi bir hediye vermek, onu mutlu etmek istiyorsanız bu ürünü satın alın."
Kullanıcı yorumları:
"Koridor etkisi kokusu var, uzaktan bile insanlar parfüm kokusunu alıp soranlar oluyor."
Kullanıcı yorumları:
"Duştan sonra bile kalıyor kokusu."
Kullanıcı yorumları:
"Efsane koku Si. Hiç pişman olmayacağınız ürün. Fiyatı yüksek ama bu kokuya değer."
Kullanıcı yorumları:
"Eşime aldım, bayıldı. Kesinlikle budur."
Kullanıcı yorumları:
"Çok memnunum, aşığım bu kokuya. Tek fıs yetiyor, yoğun bir parfüm."
Kullanıcı yorumları:
"Daha önce de kullanmıştım. Gerçekten harika kokuyor, yolda durdurup 'Ne kullanıyorsunuz?' diye soranlar oluyor. O derece. Kesinlikle tavsiye ediyorum."
Kullanıcı yorumları:
"Bayıldım, mükemmel."
Kullanıcı yorumları:
"Tüm zamanların en güzel, en sevdiğim kokusu."