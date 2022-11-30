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Mynet Kadın takipçilerimizin kokusundan asla vazgeçemediği favori parfümleri

29.11.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca markanın binlerce parfümü içinden seçim yapmak elbette oldukça zor. Ancak stil sahibi, zevkli kadınların önerileri bu konuda oldukça yol gösterici. Biz de Mynet Kadın takipçilerimize kokusunu asla unutamadıkları favori parfümlerini sorduk. Gelen yanıtları inceledik ve en çok yorum alan parfümleri belirleyerek bir seçki oluşturduk. İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri...

Mynet Kadın takipçilerimizin kokusundan asla vazgeçemediği favori parfümleri

Takipçilerimizin fikirlerine değer veriyoruz. Bu nedenle zaman zaman Mynet Kadın Instagram sayfamızdaki takipçilerimize kullanıp memnun kaldıkları ürünleri soruyoruz. Bu kez de ilk andan beri kokusunu hafızalarından silemedikleri, en favori parfümlerini sorduk. Gelen yanıtları tek tek inceledik ve en çok yorum alan 9 parfümü sizin için derledik. İşte Mynet Kadın takipçilerimizin kokusunu asla unutmadığı birbirinden güzel o parfümler!

1. Chanel Coco - Mademoiselle

Adsız tasarım - 2022-11-29T182121.042

Kullanıcı yorumları:

  • "Parfümü eşim için aldım, çok seviyor. Eşinize iyi bir hediye vermek, onu mutlu etmek istiyorsanız bu ürünü satın alın."

  • "Yıllardır kullandığım koku, vazgeçemiyorum. Böyle güzel bir koku olamaz."
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2. Lancome - La Vie Est Belle

Adsız tasarım - 2022-11-29T182248.941

Kullanıcı yorumları:

  • "Koridor etkisi kokusu var, uzaktan bile insanlar parfüm kokusunu alıp soranlar oluyor."

  • "Vazgeçemediğim bir koku çok kalıcı kesinlikle tavsiye ediyorum."
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3. Yves Saint Laurent - Black Opium

Adsız tasarım - 2022-11-29T182547.972

Kullanıcı yorumları:

  • "Duştan sonra bile kalıyor kokusu."

  • "Kokusu tam kışlık, çok güzel."
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4. Giorgio Armani - Si

Adsız tasarım - 2022-11-29T182726.062

Kullanıcı yorumları:

  • "Efsane koku Si. Hiç pişman olmayacağınız ürün. Fiyatı yüksek ama bu kokuya değer."

  • "Tavsiye üzere aldım, öğlen bileğime sıktım gece hala kokusu vardı."
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5. Christian Dior - Jadore

Adsız tasarım - 2022-11-29T182957.957

Kullanıcı yorumları:

  • "Eşime aldım, bayıldı. Kesinlikle budur."

  • "Müthiş koku, müthiş kalıcılık."
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6. Jean Paul Gaultier - Scandal

Adsız tasarım - 2022-11-29T183127.971

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok memnunum, aşığım bu kokuya. Tek fıs yetiyor, yoğun bir parfüm."

  • "Harika bir parfüm, harika."
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7. Lancome - Idole

Adsız tasarım - 2022-11-29T183310.945

Kullanıcı yorumları:

  • "Daha önce de kullanmıştım. Gerçekten harika kokuyor, yolda durdurup 'Ne kullanıyorsunuz?' diye soranlar oluyor. O derece. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

  • "Tam bir kış kokusu. Hafif şekerli ve iddialı. Ama kalıcılığı çok çok iyi."
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8. Victoria's Secret - Bombshell

Adsız tasarım - 2022-11-29T183530.958

Kullanıcı yorumları:

  • "Bayıldım, mükemmel."

  • "Güzel hoş ve hafif bir koku. Bunaltmıyor."
Ürünü İncele

9. Burberry - Classic

Adsız tasarım - 2022-11-29T183713.082

Kullanıcı yorumları:

  • "Tüm zamanların en güzel, en sevdiğim kokusu."

  • "Burberry Classic ile tanıştıktan sonra tüm parfümlerime elveda dedim. Müthiş kokusu var."
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