Tek bir fıs ile saatlerce güzel kokmanızı sağlayacak etkileyici parfüm önerileri

Bazı parfümler var ki onları sıkar sıkmaz havaya karışıp uçar gider. Bazıları ise gün boyu kokmaya devam eder ve etkisini hiç yitirmez. Siz de gün boyu çantanızda koca bir parfüm şişesiyle gezmek istemiyorsanız tercihinizi kalıcı ve mis kokulu seçeneklerden yana kullanabilirsiniz. O zaman gün boyu etkisini kaybetmeyen ve kendini farklı notalarla tekrar tekrar hatırlatan parfümleri incelemenin tam zamanı! Hazırsanız en kalıcı ve etkileyici, aynı zamanda indirimdeki kadın erkek parfümlerini keşfetmeye başlayalım.

1. Zevkli kadınların tercihi: Marc Jacobs Daisy Kadın Parfüm

Kendinden emin kadınların tercihi Marc Jacops Daisy ile kendinizi bir anda hoş kokulu çiçeklerin arasında bulacaksınız. Üst notalarında çiçeksi kokuları, orta notalarında misk ve vanilya gibi kadınsı kokuları barındıran bu parfümün kalıcılığı da epeyce fazla. Sofistike zevklere sahip biriyseniz, bu özel kokuyu mutlaka denemelisiniz.

2. Baştan çıkarıcı bir koku: Paco Rabanne One Million Erkek Parfüm

Âdeta efsaneleşmiş bir koku hâline gelen Paco Rabanne One Million, kış aylarına oldukça yakışan bir parfüm. Notalarında hem baharatsı hem de fresh kokular barındıran parfüm karizmatik erkeklerin en sevdiği kokuların başında geliyor. "Öyle bir parfümüm olsun ki çekiciliğim tavan yapsın." diyenlerdenseniz Paco Rabanne One Million tam size göre!

3. Bulutların üzerindeymiş gibi hissettiren: Giorgio Armani My Way Büyük Boy & Seyahat Boy Kadın Parfüm Seti

Giorgio Armani'nin en sevilen kadın parfümlerinden biri olan My Way, çiçeksi kokuları seven kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Baş döndürücü kokusuyla gün boyu kendinizi bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissedeceğiniz bu parfüm şık şişe tasarımıyla da gönülleri fethediyor. Gün içinde hoş bir kokuyla kendinizi ve çevrenizi etkilemek isterseniz My Way'i kesinlikle denemelisiniz.

4. Hafif ama kalıcı kokulardan hoşlananlara: Burberry Weekend Women Kadın Parfüm

Bahar aylarına çok yakışan bir parfüm önerisiyle karşınızdayız: Burberry Weekend Woman! Baharın hissettirdiği duyguları kokunuzla bütünleştirmek isterseniz hoş kokulu dikkat çekici bu parfümü mutlaka denemelisiniz. Hafif fakat kalıcı kokulardan hoşlananların oldukça sevdiği bu parfümün her notasında ayrı bir bahar yaşamaya hazır olun!

5. Yağmur sonrası dinginliği anımsatan: Estee Lauder Pleasures Intense Kadın Parfüm

Hayal edin; yağmur sonrası kokan taze toprak ve çiçek kokusunu, o ferah, rahatlatıcı kokuyu... İşte Estee Lauder Pleasures Intense tam da böyle, aynı zamanda gizemli ve egzotik hissettiren bir koku. Üst notasında beyaz zambak ve menekşe yaprakları, orta notasında beyaz şakayık, siyah zambak, yasemin barındıran bu parfümle muhteşem hissedeceğinizden şüpheniz olmasın.

6. Kahraman erkeklerin kokusu: Burberry Hero Erkek Parfüm

Karizmatik, cesur, kendinden emin erkeklerin kokusu olan Burberry Hero, üst notasında çam iğneleri ve olibanum, orta notasında benzoin ve tütsü, alt notasında ise Atlas sediri, Himalaya sediri ve Virginia sediri içeriyor. Yılın dört mevsimi kullanıma uygun olan, ancak sıklıkla yaz ve bahar aylarında tercih edilen bu parfümle çekiciliğinizi arttırabilirsiniz. E öyleyse ne duruyorsunuz?

7. Özgür kadınların kokusu: Estee Lauder Beautiful Belle Kadın Parfüm

Yüksek enerjiye sahip, sınır tanımayan, özgür kadınların kokusu: Estee Lauder Beautiful Belle! "Girdiğim her ortamda gözler benim üzerimde olsun, herkes parfümümü sorsun" diye düşünüyosanız, almanız gereken parfüm belli! Çiçeksi çekiciliği özgün notalarıyla birleştiren bu parfüme bir şans vermelisiniz.

8. Vanilya âşıkları buna bayılacak: Burberry Brit for Her Kadın Parfüm

Vanilya âşıkları buraya! Bayılacağınız bir öneriyle geldik. Çiçeksi ve meyvemsi bir parfüm düşünün; neşeli, eğlenceli yanınızı ortaya çıkaran... Şimdi o parfüme bir de vanilya özü eklendiğini düşünün... İşte Burberry Brit'in sırrı burada! Çiçeksi ve meyvemsi kokulara sahip bir parfümü vanilya özüyle çekici ve şehvetli hâle getiriyor. Size de gün boyu kendinizi oldukça çekici hissetmek kalıyor!

9. Ağır kokulardan hoşlanmayanlar için ideal: Estee Lauder Bronze Goddess Kadın Parfüm

Estee Lauder Bronze Goddess, özellikle yaz ve ilkbahar ayları için harika bir seçenek. Elbette kullanımı sadece yaz ve ilkbahar aylarıyla sınırlı değil, kışın ağır kokulardan hoşlanmayanların da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Lüksten ve ışıltıdan hoşlananların şişe tasarımını çok sevdiği bu parfümün üst notası turunçgilleri, kalp notası manolya, portakal çiçeği, yasemin gibi çiçekleri, alt notası da sandal ağacı, vanilya, karamel, vetiver gibi gizemli kokuları içeriyor.

10. Kafa karıştıran bir koku: Givenchy Ange Ou Demon

Givenchy Ange Ou Demon'ün kafaları karıştıran benzersiz kokusu ile tanıştınız mı? Üst notalardaki beyaz kekik özü, calabria mandalinası, safran karışımına orta notalarda orkide, beyaz zambak, ylang ylang; alt notalarda tonka fasulyesi, vanilya, meşe ağacı eşlik ederken ortaya bir yanı saf, diğer yanı idealist bir parfüm çıkmış. Bu parfümün ikilemde bırakan kokusuna bayılacağınıza eminiz!

11. Özgürlüğünden vazgeçmeyen kadınlar için: Lancôme Tresor in Love

Lancôme'un efsane Tresor in Love parfümü; daha genç, daha ışıltılı ve kıpır kıpır. Lancôme'un ''Aşk için gökyüzünde süzülen bir hazine.'' olarak tanımladığı parfümün nektar, sedir ağacı, gül ve yasemin kokuları; özgürlüğünden vazgeçmeyen modern kadına karşı konulmaz bir dokunuş yapar. Siz de Tresor in Love'ın yeni kahramanı olmak ister misiniz?

12. Şişesi bile ikonik: Issey Miyake Leau Dissey Femme

Konu kalıcı parfümlerse Issey Miyake Leau Dissey Femme'ı atlamak olmaz. Lotus, siklamen, freşya, karanfil, beyaz zambak, misk ve kehribar karışımı; çiçeksi ve odunsu bir parfüme imza atmış. Parfümün çıkışını 1992 yılında yaptığını ve hâlâ en gözde parfümlerden biri olduğunu da düşünürsek zamansız olduğunu söyleyebiliriz. Henüz onunla tanışmadıysanız daha fazla vakit kaybetmemenizi tavsiye ederiz.

13. Kokunuz her yere ulaşsın: Tiziana Terenzi Andromeda

Gün boyu kalıcı parfüm isteyenlere bir başka önerimiz Tiziana Terenzi Andromeda. Bergamotun sakinleştirici ve dingin kokusu, ylang ylang'ın neşeli etkisiyle bir araya gelmiş. Şeftali, Bulgar gülü, gün çiçeği, armut özü, amber, vanilya gibi diğer notalarla ortaya güçlü bir parfüm çıkmış. Parfümün herkesi etkisi altına alan kokusu kadar şişe ve kapak tasarımı da oldukça etkileyici.

14. İşini şansa bırakmak istemeyenlere: Chanel Chance

Chanel'in her parfümü olay ama bugün Chance'ten konuşalım. Masalsı kokusuyla popülerliğini hiç yitirmeyen parfümün kalıcılığı da kendisi kadar şahane. Bu kadar çarpıcı olması ise kuşkusuz üst notalardaki portakal çiçeği, mandalina, bergamot, limon kokuları sayesinde. Orta notalarında yasemin, zambak, kakule, tarçın, kediotu; alt notalarında sandal ağacı, tonka fasulyesi, paçuli ve vanilya var.

15. Özel üretim orkideleriyle: Tom Ford Black Orchid

Tom Ford Black Orchid'in hikâyesi oldukça ilginç. Black Orchid'in tasarımı sırasında denediği kokulardan memnun kalmayan Tom Ford, sadece kendisine özel bir çiçek üretilmesini ister. Böylece Black Orchid'in sofistike kokusunun mimarı siyah orkide yaratılır. Her bir notası özenle hazırlanan parfümün en önemli özelliklerinden biri ise uniseks olması. Böylece hem kadınların hem erkeklerin favori tercihi olur.

16. Risk almaya hazır olanlara: Yves Saint Laurent Y Le

Yves Saint Laurent Y Le'nün çıkış noktası olan rock efsanesi Lenny Kravitz; aykırı, risk almaya hazır ve bağımsız! Tutkularını gerçeklerin ötesine taşıyan ve hayallerinin peşinden koşmayı başaran erkeklerin kokusu Y Le de aşırı haylaz. Parfümün notalarını sedir ağacı, portakal çiçeği, lavanta ve badem gibi güçlü kokular oluşturuyor. Odunsu kokulu parfüm, modern erkeklerin favorisi olmaya aday.

17. Tam da ismi gibi: Dolce & Gabbana The One Erkek Parfüm

Erkeksi ve zarif. Dolce & Gabbana'nın erkeklere özel The One parfümünün mükemmel tanımı kesinlikle bu! Portakal çiçeğinin narin kokusu, kakule ve taze selvi notalarıyla maskülen bir sona ulaşır. The One; miskli cashmeran, tatlı paçuli, koyu siyah dumanlı deri ve laden reçinesi ile oryantal bir aroma yakalar. Parfümün yoğun kokusuna ve kalıcılığına bayılacağınıza eminiz!

18. Şaşırtmayı sevenlere: Christian Dior Homme Sport

Christian Dior Homme Sport, zencefil kokusuyla kıpır kıpır bir parfüm. Üst notalarda etkisi yoğun olarak hissedilen greyfurt, bergamot, limon ve elemi reçinesi; bir süre sonra yerini vetiver, zencefil ve sedir kokularına bırakıyor. Parfümün ana kokusunu sandal ağacı, lavanta ve biberiye tamamlıyor. Beklenmedik bir anda açan güneş ya da yağan yağmur gibi Homme Sport da hayatı beklentisiz yaşamayı seven erkeklerin parfümü olmaya aday.

19. İç dünyanızı açığa çıkarın: Shiseido Zen

Geçmişten gelen Zen geleneğine modern bir dokunuş ekleyen Shiseido Zen, amber ve ağaç notalarıyla öne çıkan çiçeksi parfümler arasında. Zen öğretisinin kapsayıcılığı, benlik bilincinden bütünlük algısına ulaşan yolu ve sezgileri öne çıkaran yapısı; parfümün tasarımının başlangıç noktası. Yaşamın içinde kendi yolunu aramaya devam eden kadınlara özgü Shiseido Zen, kalıcılığıyla da kendini kanıtlamış parfümlerden biri.