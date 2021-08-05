HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı

NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı

05.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türkiye'de sürmekte olan orman yangınları ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yangın bölgelerini uyduları ile takip eden NASA, yeni görüntüler paylaşırken yangınlarla ilgili, ''Şiddetli bir sıcak hava dalgası ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarıyla karşı karşıya'' ifadelerine yer verdi.

Resmi sitesine, ''Türkiye'nin en çok turist çeken bölgelerinde büyük orman yangınları yaşanıyor'' ifadelerini taşıyan NASA orman yangınları ile ilgili yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

NASA'nın resmi web sitesinde yer alan yazıda ''Şiddetli bir sıcak hava dalgası ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarıyla karşı karşıya. Son yedi gün içinde, Türkiye'nin 30 ilinde 130'dan fazla orman yangını rapor edildi. Yangınların çoğu Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında, birkaçı da Antalya, Muğla ve Marmaris çevresindeki tatil bölgelerinde çıktı'' ifadelerine yer verildi.

3 Ağustos itibariyle, Türkiye genelinde en az dokuz orman yangının devam ettiğini de bildiren NASA Antalya ve Marmaris yangınlarının geniş görüntüsüne yer verdi.

nasa

Avrupa Orman Yangını Bilgi Servisi, Türkiye'de bu yıl şimdiden 136.000 hektardan (525 mil kare) fazla alanın yandığını, yani tüm bir yıl için ortalamanın yaklaşık üç katı olduğunu bildirdi.

Screenshot_4

''SICAKLIK 40 DERECENİN ÜSTÜNDE''

Yangınların günlerdir sürmesi ile ilgili açıklamalara da yer verilen paylaşımda ''Yangınlar hala kuvvetli. rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor' denildi.

NASA ayrıca Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın da yangınları kontrol altına alabilmek için ekipman ve personel sağladığını duyurdu.

Nasa, 31 Temmuz'da Alanya ve Manavgat sahil kasabaları yakınlarındaki yangınların da görüntüsünü paylaşmıştı.

Türkiye'deki orman yangınlarını NASA böyle görüntülediTürkiye'deki orman yangınlarını NASA böyle görüntüledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecekBakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.