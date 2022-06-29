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  4. NASA nihayet fırlattı! Mikrodalga fırın büyüklüğünde

NASA nihayet fırlattı! Mikrodalga fırın büyüklüğünde

29.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis Projesi’nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE'un geçtiğimiz günlerde ertelenen fırlatması gerçekleşti. Böylece NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, gelecekteki uzay istasyonu yörüngesini test etmek için havalandı. Mikrodalga fırın büyüklüğündeki CAPSTONE’un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor.

NASA nihayet fırlattı! Mikrodalga fırın büyüklüğünde

CAPSTONE uzay aracının Ay’ın yörüngesine doğru yolculuğu başladı. NASA’nın internet sitesine göre, roket, dün Yeni Zelanda’nın Mahia Yarımadası’ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1’den fırlatıldı.

CAPSTONE, YAKLAŞIK 25 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Rocket Lab Photon uydu platformunun taşıdığı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE’un yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtildi.

NASA uzay

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.

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CAPSTONE’un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az altı ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor. (AA)

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