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NASA'nın teleskobu James Webb görüntüledi: Uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı... "Bizi heyecanlandırıyor"

01.06.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüleri inceleyen astronomlar, Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'tan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik dev su buharı sütununu tespit etti. İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, "Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor" dedi.

NASA'nın teleskobu James Webb görüntüledi: Uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı... "Bizi heyecanlandırıyor"

BBC'nin haberinde, 504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi.

Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da gayzerden saniyede 300 litre su fışkırdığını, bunun olimpik su havuzunu birkaç saatte doldurmaya yetebilecek ölçüde olduğunu açıkladı.

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Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, buhar sütununun özelliklerini tespit etmeyi başardı.

Fışkıran su buharının yaklaşık yüzde 30'unun, Satürn'ün "E halkası" ile aynı noktada bulunan su halkasını beslediği belirlendi.

"ENCELADUS'TAKİ BÜYÜK SU BUHARI SÜTUNLARINI GÖRMEK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Enceladus'un yüzey sıcaklığı sıfırın altında 200 santigrat derece yani dondurucu soğuklukta ancak uydunun çekirdeğinin, bu suyu ısıtacak kadar sıcak olduğunu düşünüyoruz. Buhar sütunlarının uzaya fışkırmasına sebep olan da budur. Dünya'daki okyanusların derinliklerinde benzer koşullarda yaşamın var olabileceğini biliyoruz.

İşte bu yüzden Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bunlar orada neler olup bittiğini, orada yaşam olasılığının ne kadar olduğunu anlamamıza yardım edecek ancak oradaki yaşam dünyadaki gibi değil derin deniz bakterileri şeklinde olacaktır."

Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.

ENCELADUS'UN YÜZEYİNDEKİ ÇATLAKLARDAN KARBON BAZLI MOLEKÜLLERİN SIZDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin 2018'de topladığı verilere göre, Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti.

Bilim insanları, Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen uydunun buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynaklarını tespit etmesinden bu yana Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için "potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını" araştırmayı sürdürüyor. (AA)

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Satürn NASA

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