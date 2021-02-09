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NASA: SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı

09.02.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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NASA: SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı kasım ayında SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların 'ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma' rekoru kırdığını belirtti.

NASA’dan yapılan açıklamada, Crew-1 adı verilen 4 astronotun, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldığı 16 Kasım 2020’den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdikleri 85 gün ile rekor kırdıkları kaydedildi.

Daha önceki rekorun 8 Şubat 1974’de ABD topraklarından uzaya gönderilen ve 84 gün uzayda kalan Skylab-4 ekibine ait olduğu bildirildi.

SPACEX ROKETİYLE GÖNDERİLMİŞLERDİ

NASA, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile Crew-1 adlı 4 kişilik astronot grubunu 16 Kasım 2020’de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya göndermişti.

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NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’nin bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı belirtilmişti.

Crew-1’in uzaya gönderilişine, ABD’nin uzay mekiği uçuşlarını 2011’de durdurmasının ardından ülke toprakları içinden yapılan ilk fırlatılış olması nedeniyle özel ilgi gösterilmişti.

ABD, 2011'de Crew-1'in fırlatılışına kadar NASA astronotlarını Ruslara ait Soyuz uzay aracı ile ISS'e gönderiyordu. (AA)

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