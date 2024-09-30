'Nasrallah son değil' diyerek duyurdu! İsrail'den Lübnan'a 'kara müdahalesi' mi geliyor?

Gazze'de işlediği yüzlerce savaş suçu ve katliamların ardından İsrail şimdi de Lübnan üzerindeki emellerini gerçekleştirmek üzere çalışıyor. Lübnan'daki Hizbullah'ın üst kademelerdeki en önemli kişilerini teker teker suikastlarla öldüren ve son olarak lider Hasan Nasrallah'ı da katleden İsrail şimdi de Lübnan'da kara müdahalesi konusunda oldukça istekli...

GALLANT'TAN 'KARA OPERASYONU' AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki İsrail ordusuna ait bir zırhlı birliği ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Burada askerlere hitap eden Gallant, Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunarak, "(Hizbullah Genel Sekreteri Hasan) Nasrallah'ın ortadan kaldırılması son değil. (İsrail'in) Kuzey sakinlerini evleri geri getirmek için siz de (zırhlı birlik askerleri) dahil tüm yeteneklerimizi harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısına hazırlandıklarını duyurmuştu.

Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.

İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan iki tugayın ülkenin kuzeyine konuşlandırıldığını bildirmişti.

İSRAİL SURİYE'YE SALDIRDI

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin başkenti Şam'daki birden fazla noktaya saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyosu ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi.

Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık verdiği ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail ve Şam yönetiminden iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları da gece saatlerinde Lübnan'ın kuzeydoğusunu Şam'a bağlayan Cıdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef almıştı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır