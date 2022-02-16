NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması! ‘Her an işgal edebilirler…’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan diplomatik yolların devam etmesine ilişkin gelen sinyallere karşı "ihtiyatlı iyimserlik"e zemin hazırlıyor açıklaması yapmıştı.

''RUSYA'NIN GERİLİMİ AZALTTIĞINI GÖZLEMLEMEDİK''

Stoltenberg, bugün de Ukrayna'nın doğusundaki gerilime ilişkin toplantı düzenledi. Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusunda yükselen gerilime ve ittifakın doğuya doğru genişleme gündemine ilişkin açıklama yaptı. "Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığını gözlemlemedik" ifadelerini kullandı.

'Müzakereye hazırız' mesajını iletmeyi sürdüreceklerine işaret eden Stoltenberg, Rusya'nın diplomasiye başvurmasını umduklarını belirtti.

UKRAYNA SINIRINDAKİ RUS BİRLİKLERİNİN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Genel Sekreter, "Moskova'dan diplomasiyle ilgili gelen olumlu mesajlar, temkinli bir iyimserliğe zemin oluşturuyor" diye konuştu. Rusya'nın (Ukrayna sınırından) 'çekilip çekilmeyeceğini gözlemlemeyi sürdüreceklerini' ifade eden Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna'yı ikazda bulunmaksızın tamamen işgal edebilme kabiliyetini elinde tutuyor" yorumunu yaptı.

Rusya-Ukrayna sınırında devam eden askeri hareketliliğe dair Genel Sekreter, "Rusya, birliklerini daima ileri-geri hareket ettirdi; bu çekilme olacağını teyit etmez" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, 'Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının artmaya devam ettiğini' savundu.



