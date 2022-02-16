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Ukrayna Büyükelçisi’nden flaş sözler! ‘Rusya’nın çöküşü başlayacak! Tüm dünyayı şaşırtacağız’

16.02.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken bölgede son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar çok konuşulacak bir açıklama yaptı. 2014’teki ülke olmadıklarını ve bütün dünyayı şaşırtacaklarını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ‘Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak’ ifadelerini kullandı. İşte Rusya Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi ile ilgili detaylar…

Ukrayna Büyükelçisi’nden flaş sözler! ‘Rusya’nın çöküşü başlayacak! Tüm dünyayı şaşırtacağız’

Son dakika haberler… Rusya - Ukrayna krizinde dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. ‘Savaş çıkacak mı?’ sorusunun cevabını herkes merak ederken flaş bir açıklama daha geldi.

Rus namlularının çevrildiği Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar “Bütün dünyayı uyarıyorum. Rusya lideri Putin büyük bir çılgınlığa hazırlanıyor” dedi. Türkiye gazetesine konuşan büyükelçi, Rusya’nın savaş gücünü bildiklerini özellikle vurgulayıp “Rus işgal girişimine karşı erkeği, kadını genci, yaşlısı ile çok büyük bir direnişe hazırlanıyoruz. Rusya’nın tüm Ukrayna’yı birkaç günde işgal edeceği iddia ediliyor. Ukrayna 2014’teki ülke değil ve tüm dünyayı şaşırtacağız” diye konuştu. Bodnar, Rus ordusunun kimyasal, nükleer silah kullanımı, topyekûn işgal girişimi dâhil bütün yolları deneyebileceğini iddia etti.

Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkar mı?

BELARUS ASKERİ SAVAŞTIRILACAK

Ukrayna Büyükelçisi’ne göre Putin’in bölge projeksiyonu SSCB sonrası bağımsız kalan bütün ülkeleri Belaruslaştırmak. Vasily Bodnar’ın bu noktada çarpıcı iddiası, Belarus ordusunun kıyafet değiştirerek Ukrayna’ya karşı savaştırılacağı yönünde oldu. “İçeride 500 bin eski askerimiz var ve tamamına yakını Rusya’ya karşı savaşmak için orduya yazıldı” diyen Bodnar şöyle konuştu: Ordu ve yedekler yanında erkek nüfusumuzun yarısından fazlası bu savaşta yer almak istiyor. Kadınlarımız, kızlarımız dâhil milyonlarca Ukraynalı savunma hatlarında ülkesini savunmak için hazır olacak.

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TÜRKİYE FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Bu krizin savaşa dönüşmesi bütün dünya denklemini değiştirir. Ukrayna, Asya-Avrupa denkleminin kilit ülkesi. Batı tehlikenin farkında ancak bizim açımızdan Türkiye’nin duruşu ve özellikle Kırım konusundaki tutumu çok değerli. Türkiye ile çok ciddi müştereklerimiz ve işbirliğimiz var. Bu vasatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti ile de çok farklı bir boyut kazandı. Diplomasi alanında yapılanlar ise zaten takdire şayan.

Putin Rusyası bugüne dek Kafkasya ve diğer coğrafyalarda asker tehdidi ile tüm ülkelere diz çöktürdü, teslim aldı. Birkaç istisna dışında tüm bölge ülkelerinde askerî garnizonlar kurdu. Bu ülkeleri kukla kadrolarla yönetiyor. Bizden de bağımsızlığımızı istiyor. Bu anlamda Rusya’ya meydan okuyan ve teslim olmayan tek ülke Ukrayna. Bu durum Putin’e büyük prestij kaybettirdiği için böylesine agresif.

Rusya’da yapılan bir ankete göre Rus halkının yüzde 91’i Ukrayna ile savaşa karşı. Benzer durum Rus ordusunun asker ve komuta kademesinde de var. Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Putin Rusya’sının çöküşü Ukrayna’dan başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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