NATO'dan "Türkiye için iyi olacak" mesajı! Dünya Türkiye'nin temaslarını takip ederken Stoltenberg'den çarpıcı sözler

Türkiye, dünyada özellikle Rusya-Ukrayna savaşı paralelinde yaşanan gelişmelerde önemli roller üstlenmeyi sürdürüyor. Rusya, Türkiye ile gerçekleştirdiği temaslar sonrası tahıl koridoru anlaşmasına geri dönerken bir yandan da savaş nedeniyle NATO'ya girme kararı alan Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile terör suçlularının iadesi kapsamında görüşmeleri devam ediyor. NTV'den Güldener Sonumut'un sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya katılmasının da iyi olacağı görüşünü dile getirdi.

"ANLAŞMALARDAN DOLAYI TAKDİR EDİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle NATO'ya katılmak için harekete geçen Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreciyle ilgili Stoltenberg şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gereklilikleri yerine getirdiğini görüyoruz. Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek.

İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı, Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz."

"TÜRKİYE'YE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Stoltenberg, tahıl koridoru anlaşmasının yeniden askıya alınması olasılığına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Savaş devam ettikçe riskler sürecek. Açlıkla mücadele için Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmayı sürdürmesi gerekiyor. Bunun için Putin savaşa son vermeli. Savaş ortamında tahıl anlaşması son derece büyük önem taşıyor.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sağlanması ve yeniden uygulanması için çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riski düşük ancak sonuçları çok büyük olacaktır bu nedenle çok ciddiye alıyoruz.

Rusya sorumsuzca ve pervasızca davranıyor. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirecektir. Nükleer savaşın kazananı olmayacaktır. Bu mesajı net biçimde veriyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda değişiklik yok."

"RUSYA KAZANIRSA TÜM DÜNYANIN ZARARINA OLUR"

Stoltenberg'e NATO ülkelerindeki seçimlerin savaşı etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. NATO Genel Sekreterinin yanıtı şöyle oldu:

NATO'nun Ukrayna'ya desteğini ve ittifakın birliğini Putin çok hafife aldı, büyük stratejik hatalar yaptı.

Ukrayna'ya desteği sürdürmemiz önemli. Putin kazanırsa sadece Ukrayna için felaket olmaz.

Rusya Ukrayna'da kazanırsa tüm dünyanın zararına olacaktır. Hepimiz için Ukrayna'nın kazanıp Putin'in zafere ulaşamaması önemli.

"ANLAŞMAZLIKLAR OLDUĞUNUN FARKINDAYIM ANCAK..."

Özellikle Doğu Akdeniz nedeniyle gerginlik yaratan açıklama ve hamlelere imza atan Yunanistan ve Türkiye ile ilgili ise Stoltenberg'in açıklamaları şu şekilde:

Enteresan ve önemli bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme fırsatı buldum.

Şehitler Anıtları bize savaşın ne kadar korkunç olabileceğini hatırlatıyor. Bu sebeple engellemek de çok önemli.

Yunanistan ve Türkiye çok değerli iki müttefikimiz. NATO'nun ortak savunmasına büyük katkıları var. İki ülke NATO çerçevesinde yakın işbirliği içerisindeler. Sadece NATO karargahındaki diplomatik işbirliği değil operasyonel olarak da yakın işbirliği var. Anlaşmazlıklar olduğunun farkındayım ancak işbirliği ve iyi müttefiklik ruhu içinde çözülmesini bekliyorum.

