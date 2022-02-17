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NATO Genel Sekreteri tüm dünyaya duyurdu! 'Ukrayna'ya istihbaratçılarını yerleştirdiler'

17.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna gerilimi devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Jens Stoltenberg, Rusya'nın henüz geri çekildiğini göremediklerini belirtirken önerilerini ilettiklerini fakat henüz cevap alamadıklarını belirtti. Rusların, Ukrayna içinde birçok istihbaratçısı olduğu iddiası da dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri tüm dünyaya duyurdu! 'Ukrayna'ya istihbaratçılarını yerleştirdiler'

Tüm dünya Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliği yakından izliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Hem Rus halkı hem de NATO müttefikleri için ortak çözüm en iyisi olacak' diyen Jens Stoltenberg; Rus askerlerin geri çekildiklerini göremediklerini ve büyük bir yığınak yaptıklarını belirtti.

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'UKRAYNA İÇİNDE İSTİHBARATÇILARINI YERLEŞTİRDİLER'

'Rusya büyük bir yığınak yapıyor. Rusların, Ukrayna içinde birçok istihbaratçısı var. Rusya, Ukrayna'ya saldırmak için bahane arıyor. Rus askerlerin geri çekildiğini görmedik. Ruslardan bir cevap bekliyoruz. Onlarla ortak çözüme ulaşabiliriz. Hem NATO müttefikleri hem de Rus halkı için bu iyi olur. Bu önerileri biz ilettik. Rusya'dan cevap bekliyoruz. Henüz bu cevap elimize gelmedi.'

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'RUSYA SALDIRMAK İÇİN BAHANE ARIYOR'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahane aradığını belirten NATO Genel Sekreteri, 'Burada Avrupa'yı da tehdit eden bir durum var. Rusya, maalesef Ukrayna'yı işgal etmeye hazır' dedi.


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