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  4. NATO görüşmesi için Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkentte görüşmeler başladı

NATO görüşmesi için Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkentte görüşmeler başladı

05.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ile görüşmeler yapmak için İsveç Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer Türkiye'ye geldi. Yetkililer arasındaki görüşme saat 10.00' da başladı.

NATO görüşmesi için Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkentte görüşmeler başladı

Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı NATO İsveç
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