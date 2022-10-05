NATO görüşmesi için Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkentte görüşmeler başladı

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ile görüşmeler yapmak için İsveç Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer Türkiye'ye geldi. Yetkililer arasındaki görüşme saat 10.00' da başladı.
Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.
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