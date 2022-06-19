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NATO: Ukrayna savaşı yıllarca sürebilir

19.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın Kiev'i bu süreçte desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi. Stoltenberg savaşın maliyeti yüksek olsa da Moskova'nın hedeflerine ulaşmasının yaratacağı maliyetin çok daha büyük olduğunu vurguladı.

NATO: Ukrayna savaşı yıllarca sürebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uzun sürecek bir çatışmaya hazırlanmak gerektiğini belirtti.

Johnson gibi Stoltenberg de Ukrayna'ya daha fazla silah göndermenin Kiev'in zaferini daha olası kılacağının altını çizdi.

Alman Bild gazetesine konuşan Stoltenberg Ukrayna'ya verilecek daha modern silahların, büyük kısmı Rus işgali altında bulunan Donbas'ın geri alınması ihtimalini artıracağını söyledi.

Moskova bu bölgede son aylarda yavaş da olsa bir miktar ilerleme kaydetti.

Bugün İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesine yazan Başbakan Boris Johnson ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna güçlerini vahşetle yok etmeye çalıştığı bir yıpratma savaşı" yürüttüğünü belirtti:

"Korkarım ki uzun sürecek bir savaşa hazırlanmamız gerekiyor. Zaman en hayati faktör. Her şey Ukrayna'nın kendi toprağını savunma gücünü, Rusya'nın saldırı kapasitesini yenilemesinden daha hızlı bir şekilde yenileyip yenileyemeyeceğine bağlı."

Johnson Cuma günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, Ukrayna ordusuna verilecek silah, ekipman, mühimmat ve eğitim desteğinin Rus ordusunun bunlara erişme hızından daha yüksek olduğunu söylemişti.

DAHA FAZLA AĞIR SİLAH İHTİYACI

Ukraynalı yetkililer de son günlerde daha fazla ağır silaha ihtiyaç duyduklarını vurgulayan açıklamalar yapmıştı.

Bugüne kadar Batı ülkeleri Ukrayna'ya çok sayıda silah göndermiş olsa da Ukraynalı yetkililer bunun etkin bir savunma için gerekenin sadece küçük bir kısmı olduğunu belirtiyor.

Rusya ise bu silah yardımlarını eleştiriyor ve işgalin gerekçesi olarak Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefini gösteriyor.

Geçen hafta BBC'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı'ya, Ukrayna'yı NATO'ya almanın bir suç olacağını anlatmanın başka bir yolu kalmamıştı" demişti.

Ukrayna NATO üyesi olmasa da birliğe katılma hedefini daha önce dile getirmişti.

Benzer bir şekilde Kiev Avrupa Birliği'ne de katılmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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