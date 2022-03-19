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  4. NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! Bölgede aramalar devam ediyor

NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! Bölgede aramalar devam ediyor

19.03.2022 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'te ülkenin kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. Uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğu belirtilirken NATO tatbikatı yapılırken düştüğü aktarıldı. Kötü hava koşullarının bölgede aramayı zorlaştırdığı ve aramaların devam ettiği öğrenildi. Uçağın içinde bulunan 4 kişilik mürettebatın sağlık durumuyla ilgili ise henüz bilgi bulunmuyor.

NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! Bölgede aramalar devam ediyor

Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik NATO uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

BÖLGEDE ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ HENÜZ BİLGİ YOK

Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

AMERİKA'YA AİT BİR NATO UÇAĞI

Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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