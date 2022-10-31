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Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır, yaşa takılanlar ne zaman emekli olur?

31.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik dönemi, herhangi bir ülkenin vatandaşı olan kişilerin ülkelerine ait yasalarına göre belirlenmiş olan ve çalışma saatlerinin dolmasına sebep olan dönem olarak ifade edilir. Bireyler uzun bir çalışma döneminden sonra belirli bir yaşa geldiğinde devletin yasaları tarafından emekliye ayrılır. Uzun bir süre çalıştıktan sonra hemen herkesin hayalini kurduğu emeklilik yaşı hesaplama işlemi internet sistemleri üzerinden öğrenilebilir. Peki ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşı kaç?

Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır, yaşa takılanlar ne zaman emekli olur?

Belli bir süre sigortalı olarak çalışanlar ve emeklilik şartlarını tamamlayan kişiler emekli olmaya hak kazanır. Prim ödemesi ve yaş sınırı gibi çeşitli emeklilik şartları bulunur ve bu şartlar meslek gruplarına, cinsiyete, çalışılan yıla gibi farklı faktörlere göre değişiklik gösterir. Emekli olan kişiler uzun bir süre çalışma dönemi ve çalışma koşullarını yerine getirdikten ve verdiği hizmetlerden sonra devlet tarafından çalışmadan belirli ve düzenli bir gelir elde etme hakkı kazanır. Emekli olma yaşı kişinin çalıştığı meslek grubuna yere ve çalışma süresine göre belirlenir. Kaç yaşında emekli olurum sorusunun cevabı çalışılan güne, prim sayısına, cinsiyete gibi farklı etmenlerle değişir.

Ne zaman emekli olurum?

Emeklilik süreci, bireylerin çalıştıkları yer ve çalışma süresi boyunca almış olduğu maddi imkân ve koşullar bakımından değişkenlik gösterir. Günümüzde emeklilik yaşı için belirlenen bir yaş vardır. Bu süre 1999 yılı itibari ile erkeklerde emeklilik yaşı 60 yaş sınırı, kadınlarda emeklilik yaşı ise bu yaş 58 olarak belirlenmiştir. Bireyler emeklilik yaşını hesaplamak istedikleri zaman çalıştıkları kuruma ve ilk çalışma zamanlarına göre değerlendirerek emeklilik yaşı hesaplayabilir. Bu yüzden ne zaman emekli olacağını merak edenlerin bilmesi gereken ilk şey bağlı olduğu sigorta türünü bilmek olmalıdır.

Emeklilik yaşı hesaplama işlemi için 4A, 4B, 4C diye ayrılan ve SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı anlamına gelen sigorta türlerinden biri seçilir. Daha sonra da birey, doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak sisteme girer. Bunun dışına sigorta başlangıç tarihi de sisteme girildikten sonra cinsiyetini de seçerek internet üzerinden emeklilik yaşını kolay bir şekilde hesaplar. Yaştan emeklilik hesaplama işlemi bu şekilde herkesin yapabileceği şekilde yapılabilir. Kolay bir şekilde yapılan sistem sayesinde herkes kaç yaşında emekli olacağını hesaplayabilir.

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Yaşa takılanlar ne zaman emekli olur?

Bireyler SSK, BAĞ-KUR ve Emeklilik Sandığı gibi farklı kurumlarda sigorta girişine sahiplerdir. Kişilerin çalışma süresince ödedikleri prim miktarı ve bağlı oldukları sigorta türüne göre emeklilik süreleri belirlenir. Yaşa takılanların emekli olma süreleri de yapılan değişiklik ile emeklilik yaşının belirlenmesini sağladı.

Türkiye'de emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a yükseltildi. Prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltilmiş oldu. Bu durumda 8 Eylül 1999 gününden önce işe girmiş olan kadınlar için yaş 40 ile 58, erkekler için ise 44-60 yaş arasında değişen bir kademeli geçiş süresi oluşturuldu.

1999'dan sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

Kişiler emeklilik sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden veya SGK'nın resmî sitesinden kolay bir şekilde yapabilir. Emeklilik sorgulama işlemleri sayesinde ne zaman ve hangi yaşta emekli olunacağı hemen herkes tarafından öğrenilebilir. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girmiş olan kadınlarda 4500 gün yani 12,5 yıl ile emekli olmaları için 58 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Bu durum erkeklerde ise yaş şartında 60'a çıkar.

Emekli olmak için kaç günüm kaldı sorusunun cevabı ise e-Devlet sistemi veya SGK'nın resmî sitesinden öğrenilebilir. Kişilerin çalışma sürelerine ve yaşlarına göre hesaplanan bu durum herkese göre değişiklik gösterir. Sistemde girilmesi gereken bilgiler girildikten sonra herkes emekli olmak için kaç günü kaldığını öğrenebilir. Türkiye’de emeklilik yaşı hesaplama işlemi için hangi sigorta türünden emekli olunduğu baz alınır. İnternet üzerinden sorgu ekranına çıkan bilgiler eksiksiz bir şekilde girildiği zaman Türkiye’de emeklilik yaşı hesaplanabilir.

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