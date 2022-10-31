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Vergi indiriminden emekli olanlar nelerden faydalanabilir? Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur, emekli olanlar sigortalı işte çalışabilir mi?

31.10.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanunlar tarafından belirlenmiş şartlar sağlandığı taktirde sigortalı çalışanlar emekli olmaya hak kazanıyor. Emeklilik yaşı ve çalışma süresi genellikle sabit olsa da bazı vatandaşların erken emekli olma şansları vardır. Çeşitli sağlık sorunlarından dolayı iş yapamayacak durumda olan kişiler için SGK erken emeklilik düzenlemeleri yapmıştır. Peki, vergi indiriminden emekli olanlar nelerden faydalanabilir, nasıl vergi indirimi ile emekli olunur?

Vergi indiriminden emekli olanlar nelerden faydalanabilir? Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur, emekli olanlar sigortalı işte çalışabilir mi?

4A, 4B ve 4C sigortalarının herhangi birinde sigorta girişi olan kişilerin emekli olabilmeleri için bazı şartlar mevcuttur. Sigorta primi ödemesi ve yaş gibi şartları yerine getiren çalışanlar emekli olabilir. Ancak bazı durumlarda bu şartları sağlayamayacak kişiler emeklilik zamanını geriye atabilmesi mümkün. Herhangi bir nedenle çalışamayacak durumda olan kişiler vergi indirimiyle emeklilik şartı kazanabilir. Sağlık problemlerinden dolayı çalışamayacak kişilerin vergi indiriminden yararlanarak emekliliklerini daha erken bir tarihe çekebilir. Ancak bu durum için kanunlarca belirlenmiş şartlar ve gereklilikler mevcuttur.

Vergi indiriminden emekli olabilmek için sağlık probleminin olduğunu ve bu sebepten iş gücünün azaldığını belirten bir rapor alınması gerekir. Engel düzeyi %80 üzerinde olan kişiler birinci derece, %79 ile %60 arasında olan kişiler ikinci derece, %59 ile %40 arasında olan kişiler üçüncü derece engelli olarak kabul edilir.

Vergi indirimi nasıl emekli olunur?

Vergi indirimiyle emekli olabilmek için %40 ve üzeri engelli raporu gerekir. Bu rapor ile birlikte vergi indiriminden yararlanılabilir. Erken emekli olmak için yaş sınırı bulunmaz. Fakat sigortalı çalışma süresi 15 ila 20 yıl arasında ve prim gün sayısı 3600 ila 4400 arasında değişiklik gösterir. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilmek için SSK’lı ya da memur olarak çalışılması gerekir. Vergi indirimi ile emekli olanlar ne kadar maaş alır sorusunun cevabı şu şekildedir:

  • Engelli kişiler emekliliğe ayrıldığında yaşlılık maaşı alırlar.
  • Vergi indirimi ile emekli olanların maaşları işçi, memur ve Bağ-Kur olarak farklı sınıflarda değerlendirilir.
  • Emekli maaşını etkileyen en önemli unsur ilk sigorta tarihidir.

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Vergi indirimi ile emekli olanlar sigortalı işte çalışabilir mi?

Vergi indirimi ile emekliliğe ayrılan bireyler emeklilik sürecinde farklı işlerde çalışmak isteyebilirler. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olan kişiler çalışabilir. Fakat sigortalı olarak çalışmak isterlerse emekli maaşları kesilecektir. Vergi indirimi ile emekli kişilerin sigortalı işte çalışma koşulları şu şekildedir:

  • 2008 yılı Ekim ayı ve öncesinde sigorta girişi yaptırmış olan kişiler SGDP priminin işvereninin ödemesi şartı ile tekrar çalışabilir.
  • 2008 yılı Ekim ayı sonrasında sigorta girişi yaptırmış olan kişiler SGK kayıtlı herhangi bir işte çalışamaz.

Vergi indirimi ile emekli olanlar nelerden faydalanabilir?

Vergi indiriminden emekli olmak için gerekli şartlar sağlandığı taktirde vergi dairesine gidilerek başvurular yapılabilir. Vergi indirimiyle emekli olan kişiler çeşitli şeylerden faydalanabilir. Vergi indirimi ile emekli olan kişiler vergi muafiyetlerinden yararlanabilir. Vergi, anayasada bulunan ve ülke sınırlarında yaşayan herkesin yerine getirmesi gereken bir görevdir. Her vatandaş elde ettiği gelire bağlı olarak ödemesi gereken vergi miktarı farklıdır. Vergi indiriminden emekli olan kişilerde bu miktarda düşüş görülür.

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