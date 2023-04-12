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  4. "Nefes almakta zorlanıyorum" dedi! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi: 8 santimetre...

"Nefes almakta zorlanıyorum" dedi! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi: 8 santimetre...

12.04.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta yaşayan 50 yaşındaki bir hasta nefes almakta zorluk çektiği için şehir hastanesine başvurdu. Muayenenin ardından ameliyata alınan hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle çıkarıldı. 5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan şahıs taburcu edildi.

"Nefes almakta zorlanıyorum" dedi! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi: 8 santimetre...

Yozgat Şehir Hastanesine nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle gelen bir hastanın burnundan ameliyatla 8 santimetre boyunda kitle çıkarıldı.

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AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine nefes almada zorluk şikayetiyle başvuran 50 yaşında erkek hastanın yapılan tetkiklerinde burnunda 8 santimetre boyunda kitle tespit edildi. Göz ve beyin duvarına dayanan 8 santimetre büyüklüğündeki kitle KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Rehan tarafından yaklaşık 5 saat süren ameliyatla alındı. Tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi. Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyleyen Op. Dr. Rehan, “50 yaşında erkek hastamız, burun tıkanıklığı şikayetiyle geldi. Muayenesinde bu tıkanıklığın sebebinin bir burun eti veya kemik eğriliği değil de kitle olabileceğinden şüphelendik. Hemen bir tomografi ve MR çektirdik. Hastamızın ameliyatı kitlenin bulunduğu yer ve boyutundan dolayı sıkıntılıydı. Kitle 8 santimetre boyutundaydı. Yeri ise kafa tabanı ve göz kemiklerinin birleştiği yere yapışıktı. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Kitlenin hepsini yüzünde herhangi bir kesik oluşturmadan burun içerisinden tek parça olarak çıkardık. Hastamız taburcu oldu.” dedi. (İHA)

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