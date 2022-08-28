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Neredeyse kör oluyordu! Saç boyası yüzünden başına gelenler dehşete düşürdü

28.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarda zamanla beyazlamalar meydana gelebiliyor. Kadınlar saç renklerinden sıkıldığı için veya beyazlıkları kapatmak için sık sık saçını boyuyor. Saç boyalarının içinde bulunan kimyasalların vücuda birçok zararı bulunuyor. Shanika McNeil isimli bir kadın saçını boyadıktan sonra başına gelenleri paylaşarak saçını boyamak isteyen herkesi uyardı.

Neredeyse kör oluyordu! Saç boyası yüzünden başına gelenler dehşete düşürdü

Teksas’da yaşayan 29 yaşındaki Shanika McNeil geçtiğimiz Ocak ayında her zaman kullandığı saç boyasıyla saçlarını siyah renge boyadı. Ertesi sabah şiddetli baş ağrısıyla uyanan Shanika alnında kızarıklık ve şişlik olduğunu görerek alerjik bir reaksiyon geçirdiğini anladı. Genç kadın kafasında görülen şişliğin başta komik olduğunu düşündü. Ancak doktorlar şişliğin boğazına inerek onu boğabileceğini söyledi. Doktor kontrolünde uygun tedaviye başlayan Shanika’nın tamamen iyileşmesi iki haftasını aldı.

HER BOYA KULLANDIĞINIZDA YAMA TESTİNİ YAPIN

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Shanika saçını boyadıktan sonra uyandığı üçüncü gün şişliğin gözlerini kapladığını fark etti. Üçüncü gün geçici körlük yaşadı. Shanika, insanları daha önce sorunsuz kullanmış olsalar bile her boya kullandıklarında yama testi yapmaya çağırıyor. Yanığın, siyah kına ve koyu saç boyalarında yaygın olarak bulunan bir kimyasal olan parafenilendiamin (PPD) tarafından meydana geldiğine inanıyor. Shanika, "Pazar akşamı saçımı kendim boyadım ve sorun olmadı, hiçbir sorun yaşamadım. Sonra sabah uyandım ve başım ağrıdı - bütün gün sürdü ve sonra muhtemelen öğleden sonra 3 civarında alnımda çizgi ve kızarıklık olduğunu fark ettim. Sonra tüm semptomlar bir anda başladı - kafa derim yanıyormuş gibi yanmaya başladı.”

“KENDİME GÜLÜYORDUM”

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Eve gittim ve ertesi gün için doktordan randevu aldım. Saatler geçtikçe alnımın şiştiğini fark ettim. Ertesi sabah doktora gittim ve boyayı yanıma aldım çünkü öyle olması gerektiğini biliyordum ve bana boyadaki PPD adlı bir maddeye karşı alerjik bir reaksiyonum olduğu söyledi. Şişmeye yardımcı olması için ilaçlar verildi. Ayrıldım ve eve gittim ve bu noktada ilaçlardan dolayı hiç ağrım olmadı. Her saat kendime baktım, alnım büyüyordu ve şişlik daha da kötüleşiyordu. Kendime gülüyordum çünkü çok komik görünüyordum.

ACI BAŞLADIĞINDA ŞİŞLİK KOMİK GELMEMEYE BAŞLADI

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'Bir emojiymişim gibi görünüyordu, çok garipti. Bütün ailem panikliyordu çünkü çok garip görünüyordum. Birçok insan kavga ediyormuşum gibi göründüğümü söyledi. Sadece komik olduğunu düşündüm ama birkaç gün sonra acı başladığında artık komik değildi. Gözlerim tamamen şişmişti, bu yüzden birkaç gün göremedim.' Shanika, ilaç kullanmasına rağmen şişmesi kötüleşmeye devam ettiğinde, doktorunun boğazına gidebileceği konusunda uyardığını ve hastaneye gitmesi için ısrar ettiğini iddia etti.

ÜÇ GÜN KÖR KALDI

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Ancak sonraki birkaç gün içinde şişlik o kadar şiddetli hale geldi ki, üç gün boyunca şişmiş gözleri yüzünden kör kaldı ve şişmenin geçmesini beklerken işten izin almak zorunda kaldı. Saçını boyadıktan neredeyse iki hafta sonra şişlik nihayet indi ve kafa derisindeki "sızan" yaralar iyileşmeye başladı. Shanika, "Şişlik alnımdan yüzümün ortasına doğru hareket etti, bu yüzden gözlerim tamamen şişti ve yandı.

“O ZAMANDAN BERİ SAÇIMI BOYAMADIM”

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O kadar şişmişti ki aşağı inmesi biraz zaman aldı. Haftalarca bebek şampuanı kullanmak zorunda kaldım çünkü tek yapabildiğim buydu.” Shanika, şiddetli alerjik reaksiyonun onda kel noktalar, egzama ve daha önce bu sorunlardan hiçbirini yaşamamış olmasına rağmen saçlarını fırçalamaktan acı verecek kadar hassas bir kafa derisi bıraktığını iddia ediyor. Shanika, "O zamandan beri saçımı boyamadım ve yapmaya da niyetim yok. Yorumlardaki birçok insan aynı şeyin kendilerine de olduğunu söyledi - yıllardır boya kullansalar da bir anda tepki oluşabiliyor. Bu nedenle her boyadan önce yama testi yapılması gerekiyor.

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alerji alerjik reaksiyon Saç boyası körlük acı boğulma kimyasal kör
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