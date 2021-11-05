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Neslihan Atagül'ün 3300 TL'lik kombinini beğenenlere uygun fiyatlı öneriler

04.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bunun üstüne ne giysem, bunun altına ne uygun olur?" derdine son veren kahramanlar, ikili takımlar! Kahraman olarak nitelendirdiğimiz bu ikili takımlar; davetlerden günlük kullanıma kadar pek çok yerde işimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu takımları çantalar, ayakkabılar ve diğer aksesuarlarla kombinlemek de oldukça kolay. Peki, birbirinden şık ve kullanışlı bu ikili takımlara göz atmaya ne dersiniz?

Neslihan Atagül'ün 3300 TL'lik kombinini beğenenlere uygun fiyatlı öneriler

Sevilen oyuncu Neslihan Atagül'ün geçtiğimiz günlerde giydiği ikili takımı çok beğenildi. Pantolon ve bağlamalı croptan oluşan tatlı bir pembe renge sahip olan takım, çok şık ve enerjik duruyor. Böyle takımlar elbette sizin de kurtarıcınız olacak. O zaman dolabınızda bu birbirinden şık takımlara yer açma vakti geldi!

1. Tavus kuşu güzelliğinize eşlik etsin.

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Yumuşacık kumaşıyla üzerinizdeki varlığını unutturan tavus kuşlu, çiçekli ve kelebekli bu ikili takımı çok seveceksiniz! Takımın kolsuz V yaka tasarıma sahip crop topu boynunuzun güzelliğine vurgu yaparken yüksek belli uzun pantolonu da size konforu yaşatıyor. Bu takım cıvıl cıvıl görüntüsüyle oldukça enerjik duruyor. Tam bir yazlık takım olan bu parçayı ister sandaletle isterseniz de spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca doğru aksesuar tercihiyle bu cıvıl cıvıl takımı hem yaz partilerinde hem de gündelik olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Bu şık ve kullanışlı takıma ulaşmak için tıklayın!

2. Kendiniz de ikili takım yapabilirsiniz.

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Bazen ne yaparsanız yapın olmaz, hiçbir takım içinize sinmez. İşte bu durumda kendi takımınızı yapmak kaçınılmaz olur! Bu şık takımı gündelik kullanımda, ofiste veya özel bir akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu takım fotoğraf çekimlerinize de rengiyle oldukça yakışacaktır! Kırmızı rengiyle dikkat çeken bu takımı hem topuklu ayakkabıyla hem de spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Takımın üstündeki minik çiçek detayları onu yazlık yapsa da şık bir trençkot tercihiyle bahar mevsiminde de kullanabileceğiniz harika bir takım elde edebilirsiniz.

Takımın üst parçası için buraya, pantolonu için de buraya tıklayabilirsiniz.

3. Genç ve sportif duruş her kadına yakışır.

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İkili takımlar son dönemlerde spor kıyafetlerin de vazgeçilmezi olmuş durumda. Özellikle taytlar, crop üstler ve şortlar spor kombinler için adeta bir moda yaratıyor. Ayrıca bu spor takımlar çok enerjik ve havalı görünüm elde etmenize yardımcı oluyor. İşte bu takımları hem gündelik kullanımda hem de spor tercih edebilirsiniz. Böyle renkli duruşuyla dikkat çeken takımları beyaz spor ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz. Özellikle son iki senede toplumca yaşadığımız durumdan kaynaklı "ev şıklığı" kavramı ortaya çıkmış durumda. İşte bu takım bu kavram için de vazgeçilmez olacak.

Holly Lolly Pembe Alt-Üst takıma ulaşmak için siz de hemen tıklayın.

4. Siyahın zarafetinden vazgeçemeyenlere...

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Pek çok kadının siyahın asilliğine hayır diyemediği bir gerçek. İşte bu kombin de yine hayır diyemeyeceğiniz eşsiz bir şıklığa sahip! Uzun kollu, derin V yaka ve sırt dekolteli üst güzelliğinize hoş bir dokunuş yapıyor. Aynı zamanda şifon kumaşıyla üzerinizdeki varlığını adeta size unutturuyor. Bu üst parça, taş detaylı ve geniş paçalı bu pantolonla büyük bir uyum yakalıyor. Bu şık kombini özellikle topuklu ayakkabılarınızla kullanabilirsiniz. Bu ikili takım sıcak yaz gecesi davetlerinizin vazgeçilmez adresi olacak.

Eşsiz şıklıktaki üst parçaya ulaşmak için buraya, onu tamamlayacak olan pantolon için de buraya tıklayabilirsiniz.

5. Dolabınızda bu kombine yer açın!

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En klasik ve sade çizgide olan bu kombin her kadının dolabında mutlaka bulunmalı. Bu kombini hem yürüyüşlerinizde, hem evde hem de sıcak yaz günlerinde tercih edebilirsiniz. Hatta uzun okul günlerinde bile konforunuzdan ödün vermemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca beyaz alt parçayı pek çok crop ve tişörtle de giyebilirsiniz. Bu kombin sade tasarımı sayesinde tüm spor ayakkabılarınızla da uyum yakalar. Bu kombine doğru aksesuar ve bir de sırt çantası eklediniz mi, spor-şık tarzı yakaladınız demektir.

Hem şık hem de rahat olan bu kombinin üst parçası için buraya, alt parçası için de buraya tıklayabilirsiniz.

6. Ofise dönüş şıklığı.

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Ceket ve pantolondan oluşan bu takım, ofis şıklığına çok uygun. Ciddi bir tarz ortaya koyan bu takımı sadece ofiste değil, aynı zamanda özel davetlerde de kullanabilirsiniz. Siyah, gül kurusu ve lila olmak üzere üç rengi bulunan bu takımı topuklu ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca derin V formuna sahip dekoltesi size hoş bir görünüm katacak. Aynı zamanda doğru aksesuarlar takımınıza hareket katabilir. Crop ceket üstü farklı pantolon veya eteklerinizle de kombinleyebilirsiniz. Yine yüksek bel pantolonu aynı şekilde farklı üstlerle de kullanabilirsiniz. Böylece birden fazla kombin elde edebilirsiniz. Diğer önerilerimize göre bir tık fiyatı yüksek olsa da Neslihan Atagül'ün kombinine göre gayet ekonomik.

Bu şık takıma buradan ulaşabilirsiniz.

7. Soft bir görünüm isteyenlere.

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Sonbahara uygun kumaşıyla bu takım, ezber bozuyor! Bu hoş takım pamuklu yapısıyla cildinizin nefes almasını sağlıyor. Bu takım düğme detayları ve hırka havasındaki crop üstüyle oldukça modern bir görünüme sahip. Ayrıca takımın soft rengi onu birçok farklı renkle uyumlu hale getiriyor. Gösterişli renkli boncuk takılarla kombininizi hareketlendirebilirsiniz. Bunun yanında takımınızı özellikle beyaz renkli spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Açık kahverengi dışında pembe, yeşil, gri gibi pek çok rengi de bulunan bu hoş takımınızla her an şık görüneceksiniz.

Bu hoş takıma sahip olmak için hemen tıklayın.

8. Çiçek açıyoruz!

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Çiçek desenli bu cıvıl cıvıl takım, yaz mevsiminin ve bahar aylarının yıldızı! Kalın askılı crop bir üstten ve pantolondan oluşan bu takımla siz de girdiğiniz ortamda bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Bu takım deseninde pek çok renk bulundurduğu için birçok renkle birleştirilebilir. Ayrıca bu takımı dolgu topuklu ayakkabılarla veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Bunun yanında örgü saç modeli de bu takıma şıklık katabilir. Aynı zamanda bileklikler takımıza uygun aksesuar seçimi olabilir. Hem gündüz hem de gece için bu takımı tercih edebilirsiniz.

Bu şık takıma buradan ulaşabilirsiniz.

9. Hem entelektüel hem de şık bir görüntü elde etmek ister misiniz?

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Yelek ve pantolondan oluşan bu takım da ezber bozanların arasına girmeye aday! Ekose desenle tasarlanmış bu takım ofis şıklığınız için de tercih edebileceğiniz bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. Özellikle geçiş havalarında ve sonbahar aylarında kullanmak için oldukça ideal bir takım. Botlardan spor ayakkabılara kadar pek çok farklı ayakkabıyla kombinlenebilir. Yeleği ve pantolonu ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Soft renkleri içinde bulunduran bu takımı birçok canlı renkle birleştirilebilirsiniz. Özellikle rose gold ve altın renkli takılarla bu takım hoş bir uyum yakalayabilir.

Ekose desenli bu takıma ulaşmak için tıklayın.

10. Çok çekici ve bir o kadar da havalı...

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Hem modeliyle hem de rengiyle çok havalı bir takım! Bu hoş takımı özel davetlerden gündelik giyime kadar birçok alanda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu takımı spor ayakkabıyla kombinlediğinizde şık bir günlük tercih olabilir. Topuklu ayakkabıyla kombinlediğinizdeyse çok çekici ve oldukça gösterişli olabilirsiniz. Özellikle gümüş renkli aksesuarlarınız bu mavi takımla çok hoş duracak. Ayrıca bu takımın tercihinize göre siyah rengi de bulunuyor. Siz de bu hoş takımı kendi tarzınıza göre farklı aksesuar ve ayakkabılarla yorumlayabilirsiniz.

Boutiquen crop ve yüksek bel pantolon takımına buradan ulaşabilirsiniz.

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Neslihan Atagül
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