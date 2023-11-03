SON DAKİKA |Açıklamalar peş peşe geldi! ABD'yi köşeye sıkıştıran Gazze sorusu: Yanıt veremedi

Hamas'ın 7 Ekim'de 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Gazze yoğun bombardıman altına alınırken, bölgedeki kriz her geçen dakika daha da kötüleşiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. Pentagon, "Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ile başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz" açıklamasıyla ateşkese karşı çıktı. Öte yandan İsrail'in bombardımanı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Cibaliya ile ilgili bir soruya Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yanıt vermekten kaçındı.
06.00
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi. 12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.
İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı.
Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi. Tasarının, yasalaşması için hem Senato'nun hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.
SENATODAN GEÇMESİ BEKLENMİYOR
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.
Kendi acil yardım paketi üzerinde çalışacaklarını aktaran Schumer, buna İsrail, Ukrayna ve Gazze'ye insani yardımın dahil edileceğini belirtti.
Demokratların çoğunlukta olduğu Senato, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının, Ukrayna'ya yardımın dahil edilmemesi ve IRS fonlarından tedarik edilmesi teklifine karşı çıkıyor.
04.00
Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ryder, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ile başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.
"ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardımın girmesini, esirlerin ve diğer vatandaşların çıkmasını sağlamak için insani ara verilmesini desteklediğini duydum." diyen Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığını belirtti.
Ryder, bunun düzenli olarak vurgulamaya devam ettikleri bir konu olduğunu söyledi.
05.00
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya "yanıt verecek bir konumda olmadığını" belirtti.
Kirby, "Dediğim gibi, bunlar İsrail'in savunma güçleri için sorular. Bunlar, onların operasyonları ve yalnızca onlar operasyonlarını yürütme biçimlerinde hedef alma kararlarına ilişkin konuşabilir." ifadelerini kullandı.
Yapacakları şeyin İsrail'e "destek" sağlamak olduğunu vurgulayan Kirby, aynı zamanda sivil zayiatın en aza indirilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması konularında "ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" kaydetti.
Kirby, İsrail'e silah desteği yapan ABD'nin İsrail'in saldırılarından "sorumlu olup olmadığı" sorusuna "Hedef alma kararlarını biz vermiyoruz. Bu kararları İsrail savunma güçleri veriyor." diye konuştu.
Kirby, ABD’nin Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılması ve bölgedeki şiddet olaylarından kaçmak isteyen insanların güvenli şekilde bölgeden ayrılmaları için çatışmalara "gerektiği kadar" insani ara verilmesi için arabuluculuk yapmaya" çalıştıklarını söyledi.
John Kirby, çatışmalara insani ara verilmesinden kastının, "belirli amaçlara ulaşmak için geçici ve bölgesel aralar vermek" anlamına geldiğini söyledi.
Gazze'den 74 ABD vatandaşının ayrıldığını anlatan Kirby, "Bu sayının gün içerisinde artmasını umduklarını ve bölgedeki tüm ABD vatandaşlarını çıkarmak istediklerini " ifade etti.