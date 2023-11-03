SON DAKİKA |Açıklamalar peş peşe geldi! ABD'yi köşeye sıkıştıran Gazze sorusu: Yanıt veremedi

Hamas'ın 7 Ekim'de 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Gazze yoğun bombardıman altına alınırken, bölgedeki kriz her geçen dakika daha da kötüleşiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili ABD 'den peş peşe açıklamalar geldi. Pentagon, "Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ile başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz" açıklamasıyla ateşkese karşı çıktı. Öte yandan İsrail'in bombardımanı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Cibaliya ile ilgili bir soruya Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yanıt vermekten kaçındı.

06.00

ABD'DE TASARI KABUL EDİLDİ

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi. 12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.

İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı.

Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi. Tasarının, yasalaşması için hem Senato'nun hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.

SENATODAN GEÇMESİ BEKLENMİYOR

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.

Kendi acil yardım paketi üzerinde çalışacaklarını aktaran Schumer, buna İsrail, Ukrayna ve Gazze'ye insani yardımın dahil edileceğini belirtti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senato, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının, Ukrayna'ya yardımın dahil edilmemesi ve IRS fonlarından tedarik edilmesi teklifine karşı çıkıyor.