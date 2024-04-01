Nevşin Mengü'nün 'Erdoğan' yorumu sosyal medyada gündem oldu! 'Yaşanan hezimeti sahiplendi, sırtlandı'

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre, pek çok ilde sürpriz sonuçlar çıktı. Ayrıca gelen sonuçlara göre CHP'nin yıllar sonra birinci parti olduğu görüldü. Pek çok il ve ilçede değişim yaşanırken gelen ilk sonuçların ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den zafer konuşması gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi önünde partililere seslenerek 31 Mart seçimleriyle ilgili öz eleştiri yaptı. Erdoğan konuşmasında "31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimiz, milli iradededir. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız." ifadelerini kullandı.

MENGÜ'NÜN O PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Mengü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan kazandığı seçimlerde balkon konuşmasını hep yanında kurmaylarıyla yaptı. 31 Mart gecesi ise balkona sadece eşi Emine Erdoğan'la çıktı. Cumhur ittifakı açısından yaşanan hezimeti, sahiplendi, sırtlandı. Etik olarak kendi açısından doğru olanı yaptı. Sonuçta her seçimde ne olursa olsun, partisi adına da ittifak adına da asıl yarışan hep Erdoğan oldu."









