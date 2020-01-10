New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti! (Ukrayna uçağını İran mı vurdu?)

KANADA VE İNGİLTERE: UÇAĞI İRAN VURDU

KaKanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "Ukrayna uçağının İran füzesiyle düştüğüne dair bulgular var" açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY OLDU

ABD Başkanı Donald Trump da "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

