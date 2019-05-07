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Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, YSK'nın İstanbul'da seçimi iptal etmesinin ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu. Olçok, Ekrem İmamoğlu'nun liderlik yolunda olduğunu söyledi.

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bir mesaj paylaştı.

Olçok, YSK'ın iptal kararı sonrası mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun liderlik yolunda olduğunu söyledi.

Olçok şunu söyledi:

"İyi bir muhalefet, iyi bir lider çıkarır demiştim... ak partinin en büyük eksikliği iyi bir muhalefet olmaması kendi ile ilgili. Çünkü muhalefet ettiği İmamoğlu liderlik yolunda..."

YSK'NIN İPTAL KARARI SONRASI AÇIKLAMA

YSK'nın İstanbul'daki iptal kararının gerekçisi ile ilgili ise Olçok, "Gerçekten bilmediğim için soruyorum, sandık görevlileri ayrı ayrımı olur? Yani ilçe görevlisi ayrı, il görevlisi ayrımıdır? Aklım karıştı, ilçeler iptal değil ama İstanbul iptal. Valla ben İPTAL ... Oruç oruç anlamadım."

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Nihal Olçok erol olçok Ekrem İmamoğlu YSK istanbul

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