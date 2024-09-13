Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Bir anda ortalık karıştı: O anlar kamerada

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Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde akılalmaz dakikalar yaşandı. Sur ilçesinde nöbet tutan polise yaklaşan bir saldırgan sebepsizce polisi bıçaklayarak kaçmaya başladı. Diğer polisler havaya ateş açarak saldırganın peşine düştü. Polisin durumunun iyi olduğu belirtilirken saldırgan da yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır’da dün akşam sokakta nöbet tutan polise bir kişinin bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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SEBEPSİZCE SALDIRDI

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesinde sokakta nöbet tutan polislere yaklaşan M.A., bir polise bıçak salladı. Saldırgan, daha sonra kaçmaya çalıştı ancak polisler peşinden koşarak havaya doğru ateş etti.

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POLİSİN DURUMU İYİ

M.A., polis ekiplerince yakalanırken, hafif yaralı polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Diyarbakır bıçak saldırı
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