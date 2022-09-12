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Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

09.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı tasarımıyla klasik düz ekranlardan sıkılmış olanlara cazip bir alternatif olan curved monitörler, farklı görüntüsü ve gelişmiş yeni teknolojileriyle öne çıkıyor. Görüntü açısını büküp görüntüyü yoğunlaştırarak izleme deneyimini daha da iyileştiren curved monitörler, oyun oynarken veya film izlerken seyir kalitesini arttırıyor. Daha iyi ekranda daha iyi bir oyun ya da film deneyimi yaşamak istiyorsanız sizler için seçtiğimiz modellere göz atabilirsiniz.

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

Oyun oynarken büyük ekran, yüksek kaliteli görüntü, yüksek çözünürlükte etkileyici ve gerçekçi grafikler görmek isteriz. Tüm bunlar, gerçekten oyunun içinde yaşıyormuş gibi hissettirir. Curved monitörler, içe doğru bükülen ekran yapısı ile görüntüyü daha da yoğunlaştırarak oyun deneyimini artırır. Uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli curved monitörleri inceledik. İşte detaylar!

1. Bambaşka bir oyun keyfi: Philips 241E1SC-00 23.6" VA Panel 4ms 75Hz AMD FreeSync VGA+HDMI Full HD Curved Monitör

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

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23.6" ekran boyutuyla Philips 241E1SC-00 23.6" VA Panel 4ms 75Hz AMD FreeSync VGA+HDMI Full HD Curved Monitör, oyun deneyiminizi artırma potansiyeline sahip etkileyici özellikleriyle sizi cezbedebilir. 75 Hz yenileme hızıyla takılmadan ve duraklamadan akan görüntü full HD çözünürlükle oyunun içindeymiş gibi hissetmenize yardımcı olur. Enerji sınıfı etiketine sahip cihaz, verimli enerji kullanımıyla aynı zamanda tasarruf etmenizi de sağlar. Ürünün yoğunlaştırılmış görüntü kalitesi, ekrana bakarken işlerinizi daha kolay şekilde halletmenize yardımcı olur. HDMI bağlantısına sahip cihaza, isteğinize göre bilgisayarınız veya televizyonunuzdan görüntü aktarabilir ve dizi ile filmlerinizi seyredebilirsiniz.

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2. Bilgisayar başından kalkmayanlar için: ASUS Tuf Gaming Vg24vqr 1ms165hz 23.6" Curved Siyah Gaming Monitör

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

ASUS Tuf Gaming Vg24vqr 1ms165hz 23.6" Curved Siyah Gaming Monitör; kavisli ekranı, full HD çözünürlüğü ile özellikle yüksek grafik isteyen oyunlar için aradığınız cihaz olabilir. Adaptive-Sync teknolojisine sahip monitör, donma veya duraklama gibi sorunlar olmadan oyunları çalıştırır. Yoğunlaştırılmış görüntüyü çevreleyen ekranı sayesinde ürün, etkileyici performans sunar. 165 Hz'lik yenileme hızıyla yüksek boyutlu oyunlarınızı rahatlıkla çalıştırır. Asus'a özgü çok düşük hareket bulanıklığı teknolojisi ise görüntü akışını çözünürlükte düşme yaşamadan sağlar. Renk kayması ve görüntüde minimum bozulma bile yaşamadan film ve dizi seyredebilirsiniz. Aynı zamanda oyunları daha gerçekçi ve seri şekilde oynayabilirsiniz.

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3. Büyük ekran tercih edenlere: ViewSonic VX2718-PC-MHD 27" 1MS 165HZ 250 NITS FREESYNC HDMI D-SUB Curved Oyun Monitörü

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

ViewSonic VX2718-PC-MHD 27" 1MS 165HZ 250 NITS FREESYNC HDMI D-SUB Curved Oyun Monitörü, kalitesiyle muhteşem bir performans sunuyor. 27" ekranda full HD çözünürlükteki bir ekran deneyimi sizi bekliyor. 3D özelliğiyle yüksek çözünürlük ve grafik kalitesi gerektiren kapsamlı oyunları oynamanıza yardımcı oluyor. Çift HDMI girişiyle televizyon ve bilgisayar bağlantıları kurarak ekran paylaşabilir, aynı zamanda üç boyutlu filmleri kaliteden ödün vermeden seyredebilirsiniz. Hareket miktarı yüksek görüntüler için donmayı önlemek adına hızlı 1 ms tepki süresi olan monitör, donma yaşamadan oyun keyfini çıkarmanızı sağlar. Monitörünü yenilemeyi düşünüyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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4. Kaliteli ve şık: Samsung Odyssey G5 32" 2k 1ms 144hz Freesync Hdr10 1000r Curved Siyah Monitör

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

Samsung Odyssey G5 32" 2k 1ms 144hz Freesync Hdr10 1000r Curved Siyah Monitör, 2k çözünürlüğüyle görüntü netliğini başka bir seviyeye çıkarıyor. Ürünün led ekran teknolojisi, daha canlı renkler ve daha gerçekçi görüntü sunuyor. Bir adet HDMI bağlantısı ve kulaklık girişi bulunan cihazda kulaklığınızla deneyiminizi daha iyileştirebilir, istediğiniz film veya dizileri kaliteli şekilde seyredebilirsiniz. 144 Hz yenileme hızı ile duraklama ve takılma yaşatmayan cihaz, EU Color Code özelliğiyle enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanır. Tatmin edici bir görüntü kalitesi istiyorsanız Samsung markalı curved monitörü deneyebilirsiniz.

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5. Aradığınız kalite: AOC C27G2ZE/BK 27"inç Kavisli Oyuncu Monitörü, VA, 240Hz, 0.5ms, Freesync Premium, DP+HDMI, Full HD 1500R Curved Gaming Monitör

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

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AOC C27G2ZE/BK 27"inç Kavisli Oyuncu Monitörü, VA, 240Hz, 0.5ms, Freesync Premium, DP+HDMI, Full HD 1500R Curved Gaming Monitör, full HD görüntüsüyle tatmin edici bir oyun deneyimi sunuyor. Hareketlerin gerçekçiliğini net yansıtan cihaz, 240 Hz yenileme hızı sayesinde donma gibi problemlerden kurtulmanızı sağlıyor. 300 nit ışıklılık, cihazın görüntü kalitesini artırıyor. AMD Freesync Premium teknolojisi sayesinde ekran kartı, yenileme hızı birlikte çalışarak modelin akış hızını yükseltiyor ve yüksek performans vermesini sağlıyor. Görüntüyü net görünmekle kalmayıp keskinleştiren ürün, grafiklerdeki vurguları öne çıkararak oyun deneyimini yükseltiyor.

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6. İyi bir oyun deneyimi için: HP X24c 23.6" 144hz 4ms Full Hd Curved Freesync Oyuncu Monitör

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

HP X24c 23.6" 144hz 4ms (hdmı+dp) Full Hd Curved Freesync Oyuncu Monitör, Freesync teknolojisi sayesinde 144 Hz yenileme hızını kullanarak donma ve kopma yaşamadan full HD görüntü kalitesinde oyunlar oynamanızı sağlar. Ürünün web kamerası ve video konferans özelliği, online oyunların yanısıra önemli görüşmelerinizi de gerçekleştirmenize yardımcı olur. HDMI bağlantısıyla görüntü transferi yapabilir, led görüntü teknolojisiyle daha renkli ve canlı bir görüntü elde edebilirsiniz. Sırt ve bel ağrısına karşı ayarlanabilir yapıda olan monitörün konumunu boyunuza belirleyebilirsiniz.

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7. Bakış açınızı genişletin: LG UltraWide 35 inç 35WN73A-B Monitör QHD

Normal monitör yerine curved monitör isteyenler için en uzun ömürlü ve kullanışlı curved monitör önerileri

LG UltraWide 35 inç 35WN73A-B Monitör QHD, bakış açınızı genişleterek 35" ekran boyutuyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ürünün QHD görüntü teknolojisi, yüksek çözünürlük sağlıyor ve yüksek grafik kartı isteyen oyunlarla filmleri kolayca seyredebilme şansı sunuyor. 100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepkime süresiyle cihaz, hız anlamında tatmin edici bir performans gösteriyor. HDR10 teknolojisi ile uyumlu olan cihaz, farklı renkleri ve tonları belli aralıklarda fark edip destekliyor. Bu sayede renkleri çeşitli parlaklıklarda göstererek deneyiminizi iyileştiriyor. USB hafıza kartıyla veri aktarımı yapan ürün, birçok ses efektini ve eklentisini aynı anda görüntüleyebiliyor.

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