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Norveç'in başkenti Oslo'da gayriresmi NATO toplantısı

01.06.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Dışişleri Bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Kralı V. Harald'ın Kraliyet Sarayı'nda verdiği resepsiyonda gayriresmi olarak bir araya geldi.

Norveç'in başkenti Oslo'da gayriresmi NATO toplantısı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor.

NATO dışişleri bakanları, Oslo'daki iki günlük toplantının ilk gününde Norveç Kralı V. Harald'ın Kraliyet Sarayı'nda verdiği davette bir araya geldi ve ardından Norveç Dışişleri Bakanı Anne Beathe Tvinnereim'in Akershus Kalesi'nde verdiği akşam yemeğinde tekrar buluştu.

Dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısının yarınki oturumu, TSİ 10.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla açılacak.

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Toplantının gündemini, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar oluşturuyor.

Kilit konulardan biri, NATO'nun Ukrayna ile ortaklığının geliştirilmesi olacak. Ayrıca Ukrayna'nın savunma çabaları ve barış için ortaya koyduğu plana verilen desteğin nasıl devam edeceği ele alınacak.

Toplantıda Türkiye'yi, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

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Resmi gündem maddeleri arasında yer almasa da Kosova'daki gerginliğin de masada olması bekleniyor.

Kosova'nın kuzeyinde belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye amaçlı 700 asker göndereceğini duyurmuştu. (AA)

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NATO Norveç

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