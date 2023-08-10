"O düğünü yaptırmayacağız size" Dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılar

Olay, dün gece Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce E.T.'nin arkadaşlarıyla arası bozuldu. Cumartesi günü dünyaevine girecek olan E.T. ile aralarında husumet bulunan eski arkadaşları arasında dün gündüz saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından E.T.'nin 2 eski arkadaşı, motosikletle evinin önüne gelerek dehşet saçtı.

EVE DOĞRU ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Motosikletli kişiler tabancayla eve doğru ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

"'O DÜĞÜNÜ YAPTIRMAYACAĞIZ SİZE' DİYORLAR"

Anne E.T., saldırganların oğlunun eski arkadaşları olduğunu ve kendilerine yakın zamanda gerçekleştirecekleri düğünü yaptırmayacaklarını söylediklerini iddia ederek, “Gündüz geldiler. İlk başta küfür ettiler, sonra gece saat 12 gibi geldiler 7 el ateş ettiler. İki tane kapıya sıktılar, bir tane duvara sıktılar. Küfür ede ede gittiler. Sonra biz polisi çağırdık. Hala onları arıyorlar ama bulamadılar. Bunu yapan tanıdık. Herkes onları tanıyor ama saklanmışlar. Oğlumun adı E.T. Çok şükür bir şey olmadı. Ama biz bunlardan şikayetçiyiz. Oğlumun eski arkadaşları. Bizim şimdi düğünümüz olacak. O düğünü yaptırmayacağız size diyorlar. Cumartesi kına gecemiz var, ondan korkuyoruz” ifadelerini kullandı.