HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yemek masasında dehşet! Bahçeye giren komşuları korkunç manzarayla karşılaştı

Yemek masasında dehşet! Bahçeye giren komşuları korkunç manzarayla karşılaştı

10.08.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Ercan Bayat (50), evlerinin bahçesindeki yemek masasında karşılıklı oturdukları sırada eşi Elif Bayat'ı (48) tabancayla başından vurarak öldürdü. Ercan Bayat daha sonra aynı silahla intihar etti. İşte detaylar...

Yemek masasında dehşet! Bahçeye giren komşuları korkunç manzarayla karşılaştı

Kan donduran olay, Yeni Mahalle 4037 Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Beton firmasında çalışan Ercan Bayat işe gitmeyince mesai arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşmaya çalıştı. Bayat telefonu açmayınca arkadaşları, bu kez de komşularını arayıp evde olup olmadığını sordu. Eve giden komşular, Ercan Bayat ile eşi Elif Bayat'ı bahçede hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bayat çiftinin öldüğü belirlendi.

c09ac581bca32b038a22f9d742864383

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. İlk incelemede, Ercan Bayat'ın bahçedeki yemek masasında karşılıklı oturdukları sırada eşi Elif Bayat'ın başına tabancayla ateş ettiği, ardından da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

1b809f2fb3d455c38cb4c5deb76e7115

Ercan Bayat'ın annesi, babası ve kardeşleri ile oğlunun, Isparta'ya gezmeye gittikleri için olay sırasında evde olmadıkları belirtildi. Yakın komşuları, aralarında hiçbir sorun bulunmadığını bildikleri Bayat çiftinin, şimdiye kadar kavgalarına da şahit olmadıklarını kaydetti.

20f268202d0464f7a9778d45b217b848

Elif Bayat'ın Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilimizde yakalandı! Dünyanın en zehirli türlerinden birisi: Kendi eşini bile yiyor!O ilimizde yakalandı! Dünyanın en zehirli türlerinden birisi: Kendi eşini bile yiyor!
Dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılarDünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar antalya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.