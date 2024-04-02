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  4. O ilçede AK Parti ve CHP'nin oyları eşit çıktı! Yeni başkan kura çekimiyle belli oldu

O ilçede AK Parti ve CHP'nin oyları eşit çıktı! Yeni başkan kura çekimiyle belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2024 17:05
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31 Mart seçimleri henüz bazı yerlerden bitmedi. Seçim kurullarının mesaisi devam ederken Ardahan Çıldır'dan dikkat çeken bir haber geldi. İlçede AK Parti ve CHP adayı 452 oy alarak eşit çıkmıştı. İlçe Seçim Kurulu’nda bugün kura çekimi gerçekleştirildi ve ilçenin yeni başkanı belli oldu. Partililerin önünde çekilen kurada AK Parti Adayı Yakup Kemal Azizoğlu'nun adı çıktı.

O ilçede AK Parti ve CHP'nin oyları eşit çıktı! Yeni başkan kura çekimiyle belli oldu

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yapılan seçimlerde AK Parti ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan kura çekimine göre, Çıldır Belediye Başkanlığı’nı AK Parti Adayı Yakup Kemal Azizoğlu kazandı.

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452 OYLA EŞİT ÇIKTILAR

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde AK Parti ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti Adayı Yakup Kemal Azizoğlu ile CHP Adayı Nurettin Aygün’ün seçim sonucunda 452’şer oy almasının ardından belediye başkanının belirlenebilmesi için kura çekimine karar verdi.

"KAZANDIK HAYIRLI OLSUN"

İlçe Seçim Kurulu’nda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu’nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan’ımıza hayırlı olsun" dedi.

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
seçim Ardahan ak parti
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