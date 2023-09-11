HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. O satırları okuyan Kılıçdaroğlu sitem etmek için telefona sarıldı! "Ben hiç aday olmadım, olmam"

O satırları okuyan Kılıçdaroğlu sitem etmek için telefona sarıldı! "Ben hiç aday olmadım, olmam"

11.09.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi hakkında yazılan yazıyı okuyan Kemal Kılıçdaroğlu telefona sarılıp sitem etti. Telefon konuşmasına CHP liderinin "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım" sözleri damgasını vurdu. Koltuğunu devredip devretmeyeceği, parti içinden yüksek sesle gelen 'değişim' talebine nasıl karşılıklar vereceği yakından takip edilen Kılıçdaroğlu'nun kurultay süreciyle ilgili verdiği mesaj ise gündemdeki tartışmalara yeni bir boyut katacak nitelikte. İşte o telefon konuşmasından detaylar...

O satırları okuyan Kılıçdaroğlu sitem etmek için telefona sarıldı! "Ben hiç aday olmadım, olmam"

Yerel seçime gidilirken muhalefet cephesi en az 2023 seçimleri kadar hareketli bir süreçten geçiyor. 100. yıl dönümünü 'değişim' tartışmalarının gölgesinde karşılayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı en merak edilen konulardan biri. CHP lideri sorunun yanıtıyla ilgili bizzat mesajlar verirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

AA-20230518-31167517-31167510-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KEMAL_KILICDAROGLU

"SİTEM ETMEK İÇİN ARIYORUM"

Kılıçdaroğlu son olarak kendisi hakkında "Koltuğu kaybetmemek için insan üstü bir çaba sergileyen” ifadelerini kullanan Sözcü yazarı aradı. Kılıçdaroğlu'nun "sitem etmek için" aradığını belirten Zeyrek'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık mücadelesi verip vermediğine ilişkin şunları söyledi:

"KOLTUK MÜCADELEM YOK"

"Ben demokrasiyi yok etmeye çalışan otoriter bir yönetime karşı mücadele ediyorum. Genel başkanlık koltuğunu korumak için bir mücadelem yok."

"YANIMA GELİP ADAY OLMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Kılıçdaroğlu ayrıca partide sürmekte olan kurultay sürecini de değerlendirdi. Sürece dahil olup olmadığına ilişkin soruya CHP lideri şöyle konuştu:

"Bir arkadaşımız geldi il başkanı olmak istediğini söyledi. Gidip yarışmasını söyledim. Sonra gençlik kollarından iki arkadaş geldi. Onlara da aynısını söyledim. Bir arkadaşla daha görüştüm. Ona da gidip aday olmasını söyledim. Hepsi aday olur, iyi olan kazanır."

AA-20230910-32118769-32118762-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_MANSUR_YAVAS_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKANIMIZDIR_VE_ADAYIMIZDIR

ADAYLIK MESAJI ÇOK KONUŞULUR!

Telefon görüşmesinin en dikkat çeken kesitlerinden biri de CHP liderinin adaylık mesajları oldu. Cumhurbaşkanı adaylığının getirdiği büyük tartışmalar hala devam eden Kılıçdaroğlu, yalnızca aday gösterildiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt aday gösterirse aday olurum."

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

 İYİ Partili Ümit Özlale'den sert sözler!

İYİ Partili Ümit Özlale'den sert sözler!

 Ankara'dan gelen anket çok şaşırttı! Melih Gökçek o isimleri solladı...

Ankara'dan gelen anket çok şaşırttı! Melih Gökçek o isimleri solladı...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzerinde çalıştığı ortaya çıktı, dikkatleri üzerine çekti...Üzerinde çalıştığı ortaya çıktı, dikkatleri üzerine çekti...
Ankara'dan gelen anket çok şaşırttı! Melih Gökçek o isimleri solladı...Ankara'dan gelen anket çok şaşırttı! Melih Gökçek o isimleri solladı...
Sınır kapısında kritik operasyon! 25 milyon TL değerinde...Sınır kapısında kritik operasyon! 25 milyon TL değerinde...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.