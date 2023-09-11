O satırları okuyan Kılıçdaroğlu sitem etmek için telefona sarıldı! "Ben hiç aday olmadım, olmam"

Yerel seçime gidilirken muhalefet cephesi en az 2023 seçimleri kadar hareketli bir süreçten geçiyor. 100. yıl dönümünü 'değişim' tartışmalarının gölgesinde karşılayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı en merak edilen konulardan biri. CHP lideri sorunun yanıtıyla ilgili bizzat mesajlar verirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİTEM ETMEK İÇİN ARIYORUM"

Kılıçdaroğlu son olarak kendisi hakkında "Koltuğu kaybetmemek için insan üstü bir çaba sergileyen” ifadelerini kullanan Sözcü yazarı aradı. Kılıçdaroğlu'nun "sitem etmek için" aradığını belirten Zeyrek'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık mücadelesi verip vermediğine ilişkin şunları söyledi:

"KOLTUK MÜCADELEM YOK"

"Ben demokrasiyi yok etmeye çalışan otoriter bir yönetime karşı mücadele ediyorum. Genel başkanlık koltuğunu korumak için bir mücadelem yok."

"YANIMA GELİP ADAY OLMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Kılıçdaroğlu ayrıca partide sürmekte olan kurultay sürecini de değerlendirdi. Sürece dahil olup olmadığına ilişkin soruya CHP lideri şöyle konuştu:

"Bir arkadaşımız geldi il başkanı olmak istediğini söyledi. Gidip yarışmasını söyledim. Sonra gençlik kollarından iki arkadaş geldi. Onlara da aynısını söyledim. Bir arkadaşla daha görüştüm. Ona da gidip aday olmasını söyledim. Hepsi aday olur, iyi olan kazanır."

ADAYLIK MESAJI ÇOK KONUŞULUR!

Telefon görüşmesinin en dikkat çeken kesitlerinden biri de CHP liderinin adaylık mesajları oldu. Cumhurbaşkanı adaylığının getirdiği büyük tartışmalar hala devam eden Kılıçdaroğlu, yalnızca aday gösterildiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt aday gösterirse aday olurum."