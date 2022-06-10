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O ülkede işçi ihtiyacı arttı! 110 bin kişiyi kabul etmeyi planlıyorlar

10.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da işçi sıkıntısı bazı işletmeleri çalışma saatlerini ve hizmetleri kısıtlamaya zorluyor. Bu nedenle ülkenin göçmen alım üst sınırını kaldırmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması sebebiyle işçi ihtiyacının artmasından kaynaklı olarak, ülke bu sene 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi düşünüyor. Ülkede yaklaşık 420 bin açık iş olduğu belirtildi.

O ülkede işçi ihtiyacı arttı! 110 bin kişiyi kabul etmeyi planlıyorlar

Avustralya'da bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul edilmesinin planlandığı belirtildi. The Strait Times'ta yer alan habere göre, bazı işletmeleri çalışma saatlerini ve hizmetleri kısıtlamaya zorlayan ciddi işçi sıkıntısı dolayısıyla ülkenin göçmen alım üst sınırını kaldırma tartışmaları sürüyor. 2017'den bu yana yaklaşık 160 bin kalıcı göçmen olarak belirlenen yıllık kotasını dolduran Avustralya'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yılın başlarına kadar sınırları sıkı bir şekilde kapatması üzerine ülkeye göçmen akışında ciddi düşüş yaşandı.

420 BİN AÇIK İŞ

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), 8 Haziran'da ülke genelinde yaklaşık 420 bin açık iş olduğunu belirtti.

ABS'den Bjorn Jarvis, madencilik sektörü, finans ve sigorta hizmetleri sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde işgücü sıkıntısı çekildiğini söyledi.

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110 BİN VASIFLI İŞÇİ KABUL ETMEYİ PLANLIYORLAR

Söz konusu sıkıntılar nedeniyle ülke bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi planlıyor.

2014'te 195 bin kişi geçici vasıflı işçi vizesine sahipken, şu anda ülkede bu sayı 96 bin.

Avustralya'dan nisanda ayrılan vasıflı işçi sayısının, ülkeye gelenden daha fazla olduğu bildirildi. (AA)

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İşçi Avustralya
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