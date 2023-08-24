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O ülkeyi karıştıran olay! Bakanın misafirleri polis aracına tuvaletini yaptı... İstifası isteniyor

24.08.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da ülkeyi adeta karıştıran bir olay yaşandı. Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne'un misafirleri, evinin yanına park edilmiş polis minibüsüne tuvaletlerini yaptı, savcılık "emniyet güçlerine hakaret" soruşturması başlattı. Olayın, bakanın evinde düzenlenen doğum günü partisinde meydana geldiği kaydedilirken polis sendikası NSPV, van Quickenborne'un istifasını istedi.

O ülkeyi karıştıran olay! Bakanın misafirleri polis aracına tuvaletini yaptı... İstifası isteniyor

Yerel basına göre, 14 Ağustos'ta Adalet Bakanı van Quickenborne, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk’taki evinde doğum günü partisi verdi. Partiye Başbakan Alexander de Croo'nun da aralarında olduğu üst düzey birçok davetli katıldı.

POLİS MİNİBÜSÜNE İDRARLARINI YAPTILAR

Gecenin sonlarına doğru, alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan 3 kişi bakanın evinden çıkarak, evinin etrafında nöbet tutan polis minibüsüne idrarını yaptı.

Ertesi gün olayı fark eden polis, kamera kayıtlarını inceledi.

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FAİLLERİN BAKANIN MİSAFİRLERİ OLDUĞU ANLAŞILDI! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Faillerin bakanın misafirleri olduğu anlaşılınca, polise hakaret nedeniyle rapor hazırlandı ve federal savcılık soruşturma başlattı.

Savcı Tom Janssens, görüntüleri inceleyerek, olaya karışanların kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan Bakan van Quickenborne'un kabinesinden yapılan açıklamada kendisinin olaya şahit olmadığı, konuklarının halka açık alanda gerçekleştirdikleri eylemden sorumlu tutulamayacağı bildirildi.

BAKANIN İSTİFASINI İSTEDİLER

Polis sendikası NSPV ise van Quickenborne'un istifasını istedi.

Adalet Bakanı van Quickenborne'nun evi, geçen seneden bu yana uyuşturucu mafyası tarafından kaçırılma girişimi nedeniyle polis koruması altında tutuluyor. (AA)

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