Offline oyunlar: PC bilgisayarda ve iOS Android telefonlarda oynanan en iyi internetsiz oyunlar hangileri?

Bilgisayar oyunları dünyanın her yerinde her yaştan insan tarafından tercih edilen oyunların başında gelir. PC bilgisayarda oyun oynayan genç ve yetişkin sayısı oldukça fazladır. Bazı kişiler zamanının büyük bir çoğunluğunu bilgisayarda oyun oynayarak geçirir. Bu oyunların çoğu online olan, oynayabilmek için internet gerektiren oyunlardır. Ancak, offline oyunlar oynamayı tercih eden kişilerin sayısı da oldukça fazladır. İnternete gerek duymadan oyun oynamak için offline oyunlar tercih edilebilir. Offline oyunların sayısı da her geçen gün artmaya devam etmektedir.

Gençler arasında oldukça yaygın olan bilgisayar oyunlarının pek çoğu internet gerektirse de herkesin her an internet kullanma imkanı olmayabilir. Böyle durumlarda internetsiz oyunlar tercih edilir.

İnternetsiz oyunlar; Android ve iOS alt yapılı akıllı telefonlar için tercih edilen oyunlar ve PC için tercih edilen oyunlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Offline Oyun Ne Demek?

Offline PC oyunları ya da mobil oyunlar birçok kişi tarafından tercih edilen oyunlardır. Piyasada oldukça fazla offline oyun seçeneği vardır. Bu oyunların hepsi çok fazla tercih edilmese de beğenilen oyun sayısı da oldukça fazladır. Bilgisayar oyunları genellikle can sıkıntısını geçirmek için kullanılır. Eğlendirici bir yapıya sahip olan oyunlar, internet olan ortamlarda oynanan ve internet olmayan ortamda oynanan oyunlar olarak iki şekilde oynanır. Online oyunlar daha çok tercih edilse de bazen internete ulaşmak zor olabilir. Bu gibi durumlarda ise akla gelen ilk seçenek çevrimdışı oyunlar olarak karşımıza çıkar.

Offline oyun, internete gerek duymadan oynanan oyunlardır. Online oyunlar kadar offline oyunlarla da eğlenceli zamanlar geçirilebilir. İnternete ulaşamadığınız zamanlarda offline oyun seçeneklerini yüklenebilir ve istenildiği zaman oynanabilir.

En İyi İnternetsiz Oyunlar Hangileri?

En iyi internetsiz oyunlar en fazla araştırılan konuların başında gelir. Genellikle istediği her an internete ulaşamayan kişiler internetsiz oynayabilecekleri oyunlar hakkında araştırma yaparlar. Bilgisayar oyunları, zamanın hızlı geçmesini sağlar. İnsanlara keyif veren oyunların başında PC oyunları gelir. Ancak, bilgisayar ve akıllı telefonda oynanan eğlenceli oyunlarının birçoğu online yani internet gerektiren oyunlardır. İnternetsiz bilgisayar oyunlarının sayısı da oldukça fazladır. Ancak, elbette internet gerektiren oyunlar kadar fazla sayıda değildir. En çok sevilen internetsiz oyunlara bir göz gezdirelim.

iOS ve Android alt yapılı akıllı telefonlarda oynanan oyunlar;

Plaque Inc

Smash Hit

Shadow Fight 3

Real Racing 3

Altı's Odyssey

PC’de oynanan oyunlar;

Shank n' Bake

GTA 5

The Walking Dead Saints & Sinners

Stellar Commanders

Football Manager 2020

Formula Car Racing

Team Sonic Racing

En İyi Offline Oyunların Özellikleri

Birçok kişinin ilgi ile oynadığı en iyi offline oyunlar ve özelliklerini inceleyelim.

Plaque Inc

Simülasyon ve strateji oyunudur. Oyunda ölümcül bir veba salgınının insan ırkını azaltması işlenir. Oyunda insanlık tarihinin sonunu getirecek bir virüsün yapılması üzerine hareket edilir. Plague Inc dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından oynanır. Oyunun gerçekçilik boyutu oldukça yüksektir.

Smash Hit

Smash Hit, mobil cihazlarda piyasaya sürüldüğü günden itibaren en çok indirilen uygulamalardan biridir. Kırılgan nesnelerden oluşan bir dünyada birçok şeklin kristallerini parçalayarak bir şeyleri yok etme üzerine kurulu bir oyundur. Smash Hit, aşırı karmaşık mekaniklere sahip olmayan, akıcı bir oyundur.

Shadow Fight 3

Oyuncu, oyunda 3 dövüşçüden oluşan bir ekip oluşturur. Bu ekiple dövüşlere katılabilir. Oyun, oyuncuyu seviyesine göre gerçek rakiplerle eşleştirir. Dövüşleri kazanan oyuncu altın, mücevher ve dövüşçü kartları kazanabilir. Bu kazandıkları ile yeni dövüşçüler alabilir ya da mevcut dövüşçülerini geliştirebilir.

Real Racing 3

Dünya üzerinde 200 milyondan fazla kişi tarafından oynanan oyun, oyuncular tarafından büyük ilgi görüyor. Oyun dünyasında birçok prestijli ödüle sahip olan bu oyun, gerçek bir yarış deneyimi sunuyor. Oyun onlarca araba seçeneği ve yarış lokasyonundan oluşuyor. Oyuncunun bu kadar çok çeşit içinde sıkılması neredeyse imkansız.

Altı's Odyssey

Akıcı ve heyecan uyandıran fiziksel özelliklere dayalı bir oyun. Oyunda snowboard yapılan bir zemin yer alıyor. Oyun öğrenmesi kolay, ustalaşması zor olan tek düğmeli bir sisteme sahip. Alto’s Odyssey oyununda oyuncular sonu olmayan bir kum kayağı yolculuğuna çıkıyor.

Shank n' Bake

Platform oluşturma ve aşırı şiddetli koşucu çizgi film niteliğinde bir oyundur. Düşmanları öldürmek ve dünyadaki tüm sağlıklı yiyecekleri yok etmek için güçlendirmeleri ve özel yetenekleri kullanmak mümkün. Oyunda oyuncu, insanlar arasındaki yeni bir harekete katılarak, tüm sağlıksız gıda tüketimini durdurabilir.

GTA 5

Dünya genelinde online oynanan en popüler oyunlardan biri olan GTA 5 aynı zamanda offline oynama özelliği ile kullanıcılara çeşitli özellikler ve serbestlik sunuyor. Oyuncuyu tam manasıyla kendine bağlayan oyun internetsiz oynanan oyunlar içinde ilk sıralarda yer almayı başarıyor. Özellikle belirli dönemlerde düzenlenen etkinlikler sayesinde oyunda para kazanabilen oyuncular, oyunu ilgi ile takip ediyor.

The Walking Dead Saints & Sinners

New Orleans şehrinde yaşanan büyük salgının üzerinden yıllar geçmiştir. Bunun ardından şimdi de sular altında kalan şehirde insanların zombilere karşı yaşam mücadelesi başlar. Bu uğurda herkesin geleceğini belirleyecek bir gizemi araştırmayı konu alan oyun, oyuncular tarafından en çok oynanan PC oyunlarındandır.

Stellar Commanders

First Strike'ın yapımcıları tarafından hazırlanan çok oyunculu bir oyundur. Gerçek zamanlı bu strateji oyununda oyuncular, yıldızları fethederek yıldız komutan olabilir. Uzaktaki gezegenleri ele geçirmek için mücadele edilen çok oyunculu, teke tek oynanan bu strateji oyununda zamanın nasıl geçtiğini anlamak imkansız. Rakibi stratejik bir şekilde yok etmek için oyuncunun sadece yedi dakikası var. Yoksa tüm gezegen çöküp korkunç şekilde patlayabilir.

Football Manager 2020

Oyun dünyasının şüphesiz en sevilen oyunlarından biridir. Bir menajerlik oyunu olan Football Manager 2020'yi oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyulur. Oyun hem grafikleri hem oyun özellikleri ile herkesi menajer olmaya davet ediyor.

Formula Car Racing

Bu harika oyunda oyuncular, eşsiz yarışlara katılabilir. Oyuncu, heyecan verici yarış arabaları ve birbirinden farklı yarış pistleri ile en hızlı formula 1 aracı sürmenin tadını çıkarabilir.

Team Sonic Racing

Yarış oyunları içinde her zaman önemli bir yere sahip olan Karting türü yarış oyunları, oyun oynayan herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bireysellik yerine daha çok takım çalışmasını ön plana çıkartan Team Sonic Racing oyuncuların en çok tercih ettiği oyunlar arasında gösteriliyor.