Oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaralamıştı! 1,5 yıl sonra ahırda yakalandı... Altın kemer detayı dikkat çekti

Elazığ'daki kan donduran olay, 14 Ekim 2022’de Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Uçar, oğlunun düğünü için geldiği salonda tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uçar’ı başından, hamile kızı M.G.’yi de bacağından vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşar Uçar kaçarken, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasemin Uçar kurtarılamadı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Yaşar Uçar’ın yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akrabalarıyla görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir adrese geleceği tespit edildi.

AHIRDA SAMANLIK İÇERİSİNDE YAKALANDI

Yaşar Uçar, adrese düzenlenen operasyonda, ahırda samanlık içerisinde yakalandı.

ALTIN KEMER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk Lirası, 991 bin lira değerinde 437 gram altın kemer ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yaşar Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

