Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi öğrenci F.B., 2 diğer öğrenci ile kaldığı özel üniversite yurdunda odadan ayrılmasını isteyen Hasan E. K. tarafından önce kemerle, sonra ütüyle saldırıya uğradığını öne sürdü. Aynı odayı paylaştığı diğer kişi Arda D.’nin ise, Hasan E. K.’nin yönlendirmesi üzerine F.B.’ye kesici aletle saldırdığı belirtildi.

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olay, 15 Kasım gecesi yaşandı. Stanford Üniversitesi dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki bir çok üniversiteden kabul alan F. B., özel bir üniversiteyi tam burslu kazandı. 21 yaşındaki F. B., 19 Ekim 2023’te 3 öğrencinin kalabildiği yurt odasına yerleşti.

‘ÖNCE BASKI, SONRA ÜTÜ, KESİCİ ALET VE KEMERLE SALDIRI’

Odada hukuk fakültesi öğrencisi Hasan E. K. (21) ile arkadaşı Arda D. (22) de kalıyordu. Kısa süre sonra yurt odasında gerilim yaşanmaya başladı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre, Hasan E. K. ve Arda D., F.B.’ye odayı terk etmesi için baskı kurmaya başladı.

İkili bir süre sonra, F.B.’ye şiddet uygulamaya başladı. Gördüğü baskı nedeni ile 13 ve 14 Kasım 2023’te okulun laboratuvarında yatan F. B., 15 Kasım gecesi banyo yapmak için odasına gittiğinde tekrardan fiziksel şiddete maruz kaldı. Daha önce Hasan E. K.’nin kemerle vurduğu, yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştığı F. B., banyodan çıktığı esnada Arda D.’nin saldırısına uğradı.

YÜZÜNÜ VE KARNINI KESTİ!

İddiaya göre Arda D., derslerde kullandığı ve ucunda kesici cisim bulunan kretuar ile F.B.’ye yöneldi. Üzerinde bornoz bulunan F.B.’yi boğazından yaralamaya çalışan Arda D., F.B.’nin kendisini korumaya çalışması ile yüzünü ve karnını kesti. F.B. yüzünden aldığı yara sonrası çığlık attı. Çığlığın duyulması ile yan odalarda kalan öğrenciler kapıya geldi.

Yüzü ve karnı kanayan F.B., yurt binasının yangın alarmına basarak güvenliği çağırdı. Bir süre özel güvenliğin gelmesini bekleyen F.B., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘BANA SARKINTILIK YAPTI’ İDDİASI

Arda D., savcılık ifadesinde F.B.’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek “Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım” ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasına göre F.B.’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan E. K. ise ifadesinde olayın kendisi dışında yaşandığını öne sürdü. Hasan E. K. ifadesinde “Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm” diye konuştu.

Yüzünden ve belinden yaralanan F. B. ise ifadesinde “Hasan E.K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” dedi. Bu kişinin yüzüne ütüyü yapıştırmaya çalıştığını anlatan F.B., Arda D.’nin, yüzünü kesmesinden sonra da kendisini yumruklamaya devam ettiğini kaydetti.

İDDİALARI REDDETTİ

Haberin duyulmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Hasan E. K. iddiaları yalanladı. K. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sair medya mecralarından yayımlanan ve yer yer adımın ve fotoğraflarımın da geçtiği abuk subuk iftira haberlerinden haberdarım. Kimin, ne saikle ve amaçla bunu yaptığını da anlıyoruz. Gerekli hukuki başvurular yapılarak suçluların cezalandırılması sağlanacaktır. Haberlerde “F.B.” olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır. Bilginize.”

YAYINEVİ DUYURDU: SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Bu arada İthaki Yayınları, oda arkadaşına ırkçı ifadeler kullanarak saldırdığı öne sürülen Hasan E. K. ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI!

Koç Üniversitesi olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada ” Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz veremeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır. Bu kapsamda, üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ve konu ayrıca yargıya taşınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.







