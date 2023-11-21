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Öğrenci yurtlarında yeni dönem başlıyor! Asansör kazaları sonrası Bakan Bak açıkladı: "Karekod uygulaması çok kısa sürede tamamlanacak"

21.11.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Öğrenci yurtlarındaki asansörlerde peş peşe kazalar yaşanması sonrası karekod dönemi başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni düzenlemenin "çok kısa süre içinde" hayata geçeceğini duyurdu. Bak'ın açıklamasına göre halihazırda bütün yurtlar tek tek dolaşılıp asansör sistemleri kontrol ediliyor.

Öğrenci yurtlarında yeni dönem başlıyor! Asansör kazaları sonrası Bakan Bak açıkladı: "Karekod uygulaması çok kısa sürede tamamlanacak"

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında bulunan asansörlerin bakımlarına ilişkin "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor" dedi.

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ASANSÖR SÖZLEŞMELERİ MERCEK ALTINDA

Bakan Bak, yurtlarda asansör sözleşmelerinin de mercek altına alındığını belirterek, Aydın’daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişinin tutuklandığını söyledi.

"HİÇBİR YURDUMUZDA ASANSÖR DÜŞMEDİ"

Bak, "İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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